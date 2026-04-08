بلدية دبي تطلق دليلا فنيا لسلامة برادات المياه وثلّاجات السبيل لتعزيز السلامة العامة

أطلقت بلدية دبي دليل الإرشادات الفنية بشأن متطلبات الصحة والسلامة لبرادات مياه الشرب وثلّاجات السبيل في الأماكن العامة ضمن إمارة دبي، والذي يضم أهم المعايير والاشتراطات الأساسية للحفاظ على جودة الغذاء والمياه وسلامة الأجهزة، وذلك في خطوة متقدمة تعكس حرصها المتواصل على تعزيز جودة حياة سكان وزوار دبي وتوفير الحماية الاستباقية من المخاطر المحتملة على الصحة والسلامة العامة.

ويأتي إطلاق الدليل ضمن جهود البلدية لتطوير وتطبيق أفضل معايير الصحة العامة والسلامة العامة، وترسيخ نهج الوقاية الاستباقية من المخاطر المحتملة باعتباره حجر الأساس في إدارة المخاطر وحماية أفراد المجتمع. ويهدف الدليل إلى ضمان الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة في تركيب وصيانة وتشغيل برادات مياه الشرب وثلاجات الأغذية في الأماكن العامة، بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة قبل وقوعها.

ويركّز الدليل على توعية الملاك والمشغلين والعاملين بأبرز المخاطر المرتبطة بهذه المعدات، بما في ذلك المخاطر الكهربائية، واحتمالات تلوث المياه، ومتطلبات سلامة الأغذية، والنظافة العامة، إضافةً إلى أهمية المحافظة على المظهر الحضاري للمرافق العامة. كما يسهم في ضمان استمرارية تقديم الخدمات وفق اللوائح المعمول بها في الإمارة، وبما يعزز ثقة الجمهور بهذه الخدمات.

وأكّدت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي الدكتورة نسيم محمد رفيع، أن إطلاق الدليل يمثل خطوة داعمة لجهود البلدية في مجال تعزيز كفاءة منظومة الصحة والسلامة في الإمارة وجعلها أكثر استدامة، وفق نهج مرن يضمن الوقاية الاستباقية من المخاطر المحتملة للصحة العامة، ويعزز الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة، ويوفر أعلى مستويات جودة الحياة لسكان وزوار الإمارة.

وقالت الدكتورة نسيم: "نضع من خلال هذا الدليل إطاراً واضحاً ومحدداً يساعد الملاك والمشغلين على الالتزام بالاشتراطات الفنية، ويعزز قدرتهم على إدارة المخاطر بكفاءة، بما ينعكس مباشرة على سلامة المستخدمين وجودة الخدمة المقدمة ويكفل صحة المجتمع في بيئة آمنة وصحية، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضاري للمرافق العامة في إمارة دبي، وتقليل الحوادث والمخاطر الصحية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والحد من هدر المياه والغذاء".

ويوفر الدليل اشتراطات ومتطلبات عامة وإرشادات عملية قابلة للتطبيق تسهّل عمليات التركيب والصيانة والمتابعة الدورية، وتحد من الأعطال والتسريبات والهدر، سواء في المياه أو الطاقة أو الأغذية، إلى جانب الحفاظ على السلامة الكهربائية، والنظافة العامة ومكافحة الآفات، في خطوة تتكامل مع توجهات إمارة دبي نحو تعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد، ورفع كفاءة الأداء.

ودعت بلدية دبي جميع الملاك والمشغلين إلى الاطلاع على الدليل والالتزام بما ورد فيه من اشتراطات وإرشادات، تأكيداً على أن الصحة والسلامة مسؤولية مشتركة، وأن الحفاظ على بيئة حضرية آمنة ونظيفة يبدأ بالتزام كل فرد بدوره، لتبقى دبي مدينة رائدة في جودة الحياة والاستدامة.