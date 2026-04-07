الإمارات تقود مستقبل الرعاية الطبية بتقنيات مبتكرة وإنجازات عالمية

تحتفي دولة الإمارات بـ«يوم الصحة العالمي»، الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام، ويشهد هذا العام إطلاق منظمة الصحة العالمية حملة بعنوان «معاً من أجل الصحة.. ادعموا العلم» لحث الحكومات والمجتمع الصحي حول العالم على دعم العلم لحماية الحياة وصحة الإنسان، وضمان مستقبل أوفر صحة للجميع.

وينسجم شعار المناسبة هذا العام مع رؤية دولة الإمارات وجهودها الهادفة إلى تسخير أحدث الوسائل التقنية ومخرجات الذكاء الاصطناعي وغيرها من أدوات البحث العلمي، لتعزيز نظام صحي متطور ومتكامل ومتاح للجميع، يركز على تحسين جودة حياة الأفراد، ويدعم أنماط الحياة الصحية، ويتمتع بأعلى مستويات الجاهزية للمستقبل.

وفي هذا الإطار، شهدت الإمارات، أخيراً، إطلاق العديد من المشاريع، ومنها المشروع الذي أطلقه كل من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومستشفى ياس وجامعة نيويورك أبوظبي، لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصوير بالرنين المغناطيسي لتشخيص مرض التصلب المتعدد، فيما أعلنت شركة M42 خطط إنشاء أول منشأة للعلاج بالأيونات الثقيلة في الشرق الأوسط ضمن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، لتقديم أحد أكثر أنواع العلاج الإشعاعي دقة لمرضى الأورام.

وتواصل الإمارات تعزيز الابتكار عبر توسيع شبكة شراكاتها العالمية، إذ أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي توقيع المرحلة التالية من شراكتهما المعنية بتطوير النظم الصحية الذكية والحياة الصحية المديدة، بما يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في الصحة الوقائية والشخصية.

بدورها وقّعت «دبي الصحية»، في فبراير الماضي، اتفاقية تعاون مع شركة «جونسون آند جونسون ميدتك»، المتخصصة في تكنولوجيا الأجهزة الطبية والحلول الجراحية المتقدمة، تهدف إلى دعم التعليم المهني والابتكار الرقمي في الرعاية الصحية، وتعزيز جهود الاستدامة.

وفي مجال البحوث الطبية نشر فريق بحثي في «دبي الصحية» دراسة علمية في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» الطبية العالمية، كشف من خلالها عن تقنيات مبتكرة لاكتشاف وتشخيص الأمراض النادرة باستخدام الطب الجيني، فيما نشرت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أول مرجع جينومي عربي شامل في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز»، في إنجاز علمي غير مسبوق في المنطقة.

وأعلنت الإمارات نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025، بما يقدم صورة شاملة عن صحة السكان، ويدعم التخطيط الصحي والرعاية الوقائية المستقبلية بالاستناد إلى أسس قائمة على الأدلة، وشمل المسح رصد مؤشرات الصحة والتغذية، بما فيها السلوكيات الصحية، وأنماط التغذية، وصحة الأم والطفل، ورصد الأمراض غير السارية.

وتواصل الإمارات تحقيق نتائج متقدمة في المؤشرات العالمية في المجال الصحي، إذ تصدرت قائمة أفضل الدول العربية في الرعاية الصحية لعام 2025، كما حصدت المركز الـ17 عالمياً، وفق إصدار 2025 من مؤشر الرعاية الصحية لمجلة (CEOWORLD) الأميركية.

وتبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في برامج التوعية الصحية، والمشاركة المجتمعية في السياسات الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، بحسب «مؤشر الشمول الصحي» الذي أطلقته شركة «هاليون»، بالتعاون مع «إيكونوميست إمباكت».

وتستضيف الإمارات سنوياً عدداً من المؤتمرات والمعارض الطبية والصحية بمشاركة عشرات الآلاف من الاختصاصيين وأصحاب الكفاءات، مثل مؤتمر الإمارات الدوليّ لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي، معرض ومؤتمر «دبليو إتش إكس لابز» المعروف سابقاً باسم «ميدلاب الشرق الأوسط»، ومعرض الصحة العالمي، ومؤتمر أبوظبي للصحة النفسية المتكاملة.

ويجسد برنامج «حياة» للتبرع بالأعضاء التوجهات الحكومية الرائدة في دولة الإمارات لتعزيز صحة أفراد المجتمع، وتوفير حلول علاجية متقدمة تلبّي احتياجات المرضى وفق أعلى المعايير التنظيمية. وبلغ عدد عمليات زراعة الأعضاء ضمن البرنامج من عام 2017 حتى مارس 2026 نحو 1195 عملية متنوعة.

ونجحت الإمارات في تحويل منظومتها الصحية إلى نموذج عالمي متقدم في استثمار التكنولوجيا المتطورة لتنفيذ العمليات الجراحية النادرة، وتطبيق العلاجات المبتكرة للأمراض الخطرة.