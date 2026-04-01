تعاون بين جامعة عجمان ومستشفيات الشيخ خليفة للارتقاء بالتعليم الصحي في الدولة

وقّعت جامعة عجمان، ومستشفيات الشيخ خليفة التي يديرها ويشغّلها المكتب الطبي التابع لمجموعة بيورهيلث، مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون بين الجانبين للارتقاء بالتعليم الصحي في دولة الإمارات.

وقّع المذكرة كلٌّ من نائب مدير جامعة عجمان للشؤون الأكاديمية، الأستاذ الدكتور خالد الصالح، والرؤساء التنفيذيين للمستشفيات المشاركة، خلال فعالية رسمية أُقيمت في مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، حضرها أيضاً الرئيس التنفيذي للمكتب الطبي، الدكتور عارف الشحي، وعدد من أبرز قيادات المكتب الطبي، وممثلون رفيعو المستوى من المستشفيات المشاركة، إضافة إلى عدد من القيادات الأكاديمية في الجامعة.

وتهدف الشراكة إلى ربط التميّز الأكاديمي بالممارسة السريرية من خلال إتاحة فرص تدريب متقدمة للطلبة في مرافق الرعاية الصحية المتطورة التابعة للشبكة، حيث تعكس الشراكة التزام المكتب الطبي تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق السريري، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد كوادر صحية مؤهلة وجاهزة لمتطلبات المستقبل.

وسيحصل طلبة كليات الطب والعلوم الصحية في جامعة عجمان، بموجب الاتفاقية، على فرص تدريب سريري متقدم ضمن شبكة مرافق الرعاية الصحية الحديثة التابعة للمكتب الطبي، بما يسهم في سد الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في بيئات الرعاية الصحية، ويشمل ذلك شبكة مستشفيات الشيخ خليفة، التي تضم مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، ومستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، ومدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، والتي تضم مجتمعةً نحو 688 سريراً، ويعمل فيها أكثر من 2500 من كوادر الرعاية الصحية، من بينهم نحو 460 طبيباً، ما يتيح للطلبة فرصة التعرف إلى مجموعة متنوعة من البيئات السريرية والتخصصات الطبية المتقدمة.

وقال الدكتور عارف الشحي إن مذكرة التفاهم تعكس التزام المكتب تطوير التعليم الصحي والبحث العلمي في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الشراكة مع جامعة عجمان ستسهم في إعداد الجيل القادم من الكوادر الصحية، من خلال إتاحة الفرصة للطلبة للاستفادة من شبكة مستشفيات الشيخ خليفة، والتعلم تحت إشراف نخبة من الأطباء والخبراء، ما يسهم في إعداد كوادر صحية مرنة وعالية الكفاءة قادرة على تلبية احتياجات المستقبل.

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور خالد الصالح إن هذه الشراكة تؤكد التزام الجانبين تطوير التعليم والبحث العلمي في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، من خلال إتاحة الفرصة للطلبة للتدرب على أحدث الممارسات السريرية داخل مرافق مستشفيات الشيخ خليفة المتميزة، وبما يضمن تخرّج الجيل القادم من الكوادر الصحية، وهم يحملون التميّز الأكاديمي والكفاءات العملية التي تحتاجها مجتمعاتنا.