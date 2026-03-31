افتتاح مركز "سكينة" للرعاية المتقدمة للاكتئاب الشديد والطوارئ النفسية في أبوظبي

افتتحت "سكينة"، شبكة الصحة النفسية الرائدة التابعة لـ"صحة" إحدى مجموعة "بيورهيلث"، وبالتعاون مع شركة "جونسون آند جونسون"، مركزها الجديد لرعاية الاكتئاب الشديد والطوارئ النفسية، وذلك في جناح العلوم السلوكية ضمن مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي.

يُعد المركز واحداً ضمن نخبة المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال وهو ثمرة مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في فبراير 2025، بما يعزز مكانة أبوظبي محوراً عالمياً في تقديم خدمات الصحة النفسية المتقدمة.

يمثل المركز الجديد إضافة استراتيجية لمنظومة الصحة النفسية في أبوظبي، إذ يركز على التدخل المبكر، وتحسين نتائج المرضى، وتعزيز البحث العلمي والتدريب المستمر للأطباء والمتخصصين، بما يسهم في تطوير نموذج أكثر شمولية واستدامة للرعاية النفسية.

ومن المتوقع أن يعزز المركز جاهزية النظام الصحي في أبوظبي للاستجابة للحالات النفسية الطارئة، بما يتماشى مع رؤية دائرة الصحة لبناء مجتمع أكثر وعياً ومرونة.

وأكد المدير التنفيذي لشبكة "سكينة" الدكتور زين اليافعي أن إنشاء مركز سكينة للرعاية المتقدمة للاكتئاب الشديد والطوارئ النفسية يجسد التزام الشبكة الراسخ بتطوير خدمات الصحة النفسية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة لا تقتصر على تعزيز البنية التحتية، بل ترتكز على تقديم رعاية سريعة وفعّالة قائمة على التعاطف للفئات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في إرساء معايير عالمية جديدة لطب الطوارئ النفسي.

وأوضح المدير الإداري لشركة "جونسون آند جونسون" للطب المبتكر في الخليج بيدرو ماتوس أن التعاون مع "سكينة" في تطوير البروتوكولات الإكلينيكية وإطلاق مركز الرعاية المتقدمة لاضطراب الاكتئاب الكبير يعكس التزاماً راسخاً بتعزيز الرعاية الصحية المبنية على الأدلة، وتمكين الكوادر الطبية، وضمان توفير أكثر خيارات العلاج فعالية وتعاطفاً للمرضى في أبوظبي وخارجها، لافتاً إلى أن هذا التعاون يهدف إلى خلق بيئة تكاملية قادرة على إحداث تحول نوعي في منظومة رعاية الصحة النفسية للفئات الأكثر احتياجاً.

شهد الافتتاح قيادات دائرة الصحة – أبوظبي، والإدارة العليا لشبكة "سكينة"، وممثلو شركة "جونسون آند جونسون"، إلى جانب نخبة من الأطباء والمتخصصين في مجال الطب النفسي.