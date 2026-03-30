"برجيل الطبية " تطلق مركز أورام الجهاز العصبي في أبوظبي

أطلقت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، مركز أورام الجهاز العصبي، بالتعاون مع معهد برجيل للأورام ومعهد علوم الأعصاب، بهدف توفير رعاية متكاملة ومتقدمة للمرضى من مختلف الفئات العمرية .

ويقدم المركز مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية للبالغين والأطفال، تشمل التشخيص المتقدم باستخدام أحدث تقنيات التصوير والتحليل الجزيئي، وجراحات الدماغ المتقدمة، والعلاج الإشعاعي الدقيق، والعلاجات الدوائية الحديثة، إضافة إلى برامج متابعة شاملة بعد العلاج تتضمن إعادة التأهيل والرعاية المتكاملة.