8 إجراءات للحد من التداعيات الصحية والبيئية بعد الأمطار

حدّدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ثمانية إجراءات وقائية يُنصح بالالتزام بها بعد هطول الأمطار، مؤكدة أن اتباعها يسهم في الحد من التداعيات الصحية والبيئية، وعلى رأسها تكاثر البعوض.

وأوضحت أن فترات ما بعد الأمطار تُعد من أكثر المراحل حساسية من الناحية الصحية والبيئية، نتيجة احتمالية تشكّل تجمعات مائية راكدة قد تتحوّل إلى بيئات خصبة لتكاثر الحشرات، بما فيها البعوض الناقل لبعض الأمراض، إلى جانب ما قد تسببه من أضرار للبنية المنزلية إذا لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح.

وأكدت في تقرير لها، أن هذه الإرشادات تندرج ضمن جهودها لترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المجتمعية، داعية أفراد المجتمع إلى تبني سلوكيات يومية بسيطة لكنها فعّالة في تقليل المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في ظل التغيرات المناخية وزيادة حدة الظواهر الجوية.

وتضمنت الإجراءات التخلص الفوري من تجمعات المياه حول المنازل، بما في ذلك المياه الراكدة في النوافير وأحواض السباحة غير المستخدمة، لما تمثله من بيئة مناسبة لتكاثر البعوض، إلى جانب ضرورة معالجة أي تسربات في صنابير المياه أو أنظمة الري التي قد تؤدي إلى استمرار تجمع المياه دون ملاحظة.

وشددت الوزارة على أهمية تصريف المياه المتجمعة من أجهزة التكييف وثلاجات تبريد المياه بشكل منتظم وصحيح، والتخلص من البراميل والإطارات التالفة أو أي مخلفات يمكن أن تحتجز المياه، مؤكدة أن هذه المواقع غالباً ما تكون بؤراً خفية لتكاثر الحشرات.

ودعت إلى تغيير مياه شرب الحيوانات الأليفة يومياً، والتأكد من سلامة شبك النوافذ والأبواب لمنع دخول البعوض إلى داخل المنازل، مع ضرورة إحكام إغلاق خزانات المياه وفتحات الصرف الصحي، لما لذلك من دور مهم في منع التلوث وانتشار الحشرات.

وفي ما يتعلق بالمساحات الخارجية، أوصت الوزارة بري الحدائق باعتدال وتجنب الإفراط في استخدام المياه، بما يمنع تشكّل برك مائية غير مرئية قد تتراكم مع الوقت وتتحول إلى مصدر خطر صحي.

وأكدت أن الالتزام بهذه الإجراءات لا يقتصر على حماية الأفراد داخل المنازل فحسب، بل يمتد أثره ليشمل المجتمع ككل، من خلال الحد من انتشار الحشرات وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بها، مشددة على أن الوقاية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع لضمان بيئة صحية وآمنة ومستدامة بعد الأمطار.