السركال: تنمية قدرات الأطباء استثمار مباشر في صحة المجتمع

أكد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، أن اليوم العالمي للطبيب يُمثّل محطة مهمة لاستشراف مستقبل مهنة الطب في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، وإبراز الدور الحيوي الذي يضطلع به الأطباء في بناء منظومة صحية أكثر مرونة واستباقية، تركز على الوقاية وتعزيز جودة الحياة.

وفي تصريح بهذه المناسبة، التي توافق 30 مارس من كل عام، أشار إلى أن المؤسسة تواصل جهودها لتوفير بيئة عمل تُمكّن الأطباء من مواكبة المستجدات العالمية، من خلال تعزيز التكامل بين الخبرات الطبية والتقنيات الرقمية.

وأضاف أن تنمية قدرات الأطباء تُمثّل استثماراً مباشراً في صحة المجتمع واستدامة القطاع الصحي، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب كوادر قادرة على قيادة التحول، والتكيف مع المتغيرات العالمية، وابتكار حلول نوعية تُسهم في الارتقاء بتجربة المرضى، كما أكد أن الأطباء سيظلون الركيزة الأساسية لتطور المنظومة الصحية.