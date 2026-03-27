"صحة أبوظبي" تغلق 5 منشآت صحية وتوقف العاملين فيها تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي عن إغلاق خمس منشآت صحية في الإمارة، وتوقيف العاملين فيها تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة بعد رصد مخالفات جسيمة خلال عمليات الرقابة والتفتيش الدورية.

وكشفت التحقيقات إصدار إجازات مرضية دون فحص طبي فعلي أو دون حضور المرضى مقابل مبالغ مالية، إلى جانب التلاعب بالبيانات الطبية وتشغيل ممارسين غير مرخصين ومخالفة شروط الترخيص المعتمدة.

وأكدت الدائرة أن قرار الإغلاق وتعليق التراخيص سيستمر لحين البت في الإجراءات القانونية والتأديبية.

وشددت دائرة الصحة – أبوظبي على استمرارها في تكثيف الرقابة والتفتيش، وعدم التهاون مع أي ممارسات تخالف الأنظمة، بما يضمن حماية صحة المجتمع وتعزيز نزاهة المنظومة الصحية.