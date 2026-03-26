«الإمارات الصحية» تعزز الوقاية المجتمعية بـ 1.2 مليون جرعة تطعيم

سجلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال العام الماضي، أكثر من 5.5 ملايين زيارة لمنشآتها الصحية، في مؤشر يعكس الإقبال المتزايد على خدماتها وجودة الرعاية المقدمة، بالتزامن مع تقديم 1.2 مليون جرعة تطعيم دعماً للصحة المجتمعية وتعزيزاً للوقاية.

وبينت في تقرير لها، اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أنها نجحت في تحقيق وفورات مالية بقيمة بلغت 60 مليون درهم من كلفة العلاج، كما حققت تغطية بنسبة 99.9% في برنامج الكشف المبكر لطلبة المدارس، إلى جانب توصيل أكثر من 144 ألف وصفة دوائية إلى المنازل، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى، وتسهيل حصولهم على العلاج بكفاءة وسرعة.

وتفصيلاً، أفادت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بأن إجمالي الزيارات التي تم تسجيلها خلال عام 2025 تجاوز 5.5 ملايين زيارة، توزعت على مختلف الخدمات الصحية، شملت أكثر من 2.1 مليون زيارة للمستشفيات، و1.7 مليون زيارة لمراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى 1.5 مليون زيارة لخدمات الصحة العامة ومراكز اللياقة، بالتوازي مع تقديم 1.2 مليون جرعة تطعيم لتعزيز الصحة المجتمعية والوقاية من الأمراض.

وأوضحت المؤسسة أنها واصلت تحسين كفاءة الإنفاق الصحي، حيث تمكنت من تقليل كلفة العلاج بقيمة 60 مليون درهم، إلى جانب توفير نحو 90 مليون دقيقة من زمن تقديم الخدمة، ما يعكس فاعلية المبادرات المرتبطة بتصفير البيروقراطية وتسريع الإجراءات.

وفي إطار بنيتها التحتية، أشارت المؤسسة إلى أنها تدير 130 منشأة صحية، تضم 17 مستشفى، و62 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، و10 مراكز للصحة العامة، إلى جانب ثمانية مراكز أسنان تخصصية، وأربعة مراكز تخصصية، و30 مركز امتياز، تقدم خدماتها عبر أكثر من 80 تخصصاً طبياً، بدعم من كوادر بشرية تتجاوز 10 آلاف موظف من 71 جنسية.

وفي الجانب التشخيصي والعلاجي، سجلت المؤسسة إجراء أكثر من 606 آلاف و300 فحص تصوير طبي، وتنفيذ ما يزيد على 11 مليوناً و488 ألفاً و943 فحصاً مخبرياً، إضافة إلى تقديم 208 آلاف جلسة علاج طبيعي، مع تحقيق نسبة التزام 100% بأهداف سلامة المرضى، بما يعكس جودة الرعاية المقدمة.

وأكدت المؤسسة ريادتها في تبني التقنيات الطبية المتقدمة، من خلال التوسع في الجراحة الروبوتية، وإدخال حلول علاجية تُطبق للمرة الأولى في المنطقة، من بينها الدعامة القلبية المصنوعة من المغنيسيوم القابل للذوبان، ومنظم ضربات القلب الدائم من دون أسلاك، إلى جانب إدخال نظام «برادايس» لعلاج ارتفاع ضغط الدم غير المستقر عبر القسطرة.

كما حققت تغطية بنسبة 99.9% في برنامج الكشف المبكر لطلبة المدارس، إلى جانب إنجازات نوعية في خدمات الصحة النفسية المجتمعية، وتقديم نموذج متطور في الرعاية العاجلة الافتراضية، فضلاً عن تصنيف خدمات اللياقة الطبية ضمن أفضل الخدمات الحكومية.

وأكدت تحقيق تحول رقمي كامل بنسبة 100%، مدعوم بخدمات الصيدلة الروبوتية وأنظمة صرف الأدوية الذكية، إلى جانب توصيل أكثر من 144 ألف وصفة دوائية إلى المنازل، ما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية، ويرتقي بتجربة المتعاملين.

وسجلت المؤسسة حضوراً عالمياً لافتاً، من خلال امتلاك أكبر شبكة على مستوى العالم حاصلة على الاعتماد الصحي الدولي بواقع 20 مركز امتياز لخدمات السكري، ما يعكس ريادتها في تقديم خدمات تخصصية عالية الجودة.

وأكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن هذه المؤشرات تعكس التزامها تقديم نموذج رعاية صحية مبتكر واستباقي، يواكب رؤية دولة الإمارات في تعزيز جودة الحياة الصحية، ويرسخ مكانتها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في القطاع الصحي.

. توفير 90 مليون دقيقة من زمن تقديم الخدمة. 99.9% نسبة تغطية برنامج الكشف المبكر لطلبة المدارس.