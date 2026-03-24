"صحة دبي": إسناد إدارة برنامج "عناية" إلى شركة "المظلّة للرعاية الصحية"

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن إسناد إدارة برنامج الضمان الصحي الحكومي الموحّد «عناية» إلى شركة «المظلة للرعاية الصحية»، وذلك اعتباراً من 1 مارس 2026، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الحكومي والارتقاء بجودة خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تطوير نماذج تقديم الخدمات الصحية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين، وضمان تكامل الخدمات التأمينية وسهولة الوصول إليها، بما يدعم استدامة القطاع الصحي ويعزز جاهزيته لمواكبة المتغيرات المستقبلية. ويعكس هذا التوجّه التزام دبي الراسخ بتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة عالمياً في تقديم خدمات صحية متقدمة تتمحور حول الإنسان، وتقوم على الكفاءة والابتكار والتميّز المؤسسي.

وسيواصل برنامج "عناية" التابع لحكومة دبي، من خلال الشركة الإماراتية الرائدة في مجال إدارة أفضل حلول وتقنيات إدارة مطالبات التأمين الصحي، توفير مزايا الرعاية الصحية للمستفيدين منه، من موقعه كأحد أفضل البرامج التي تم تطويرها في إمارة دبي، فيما يسهم في الوصول إلى المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية تماشياً مع غايات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، ويخدم المواطنين والموظفين التابعين لحكومة دبي وعائلاتهم، إذ يوفر البرنامج مجموعة واسعة من خيارات التغطية العلاجية.

ويتيح برنامج "عناية" للمشتركين الاستفادة من الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص، كما يتميز بسهولة الوصول إلى الخدمات ذات الجودة العالية والمقدمة عبر سلسلة من الأنظمة الذكية والمبادرات والضوابط وآليات قياس مؤشرات أداء المخرجات الصحية، ورضا المستفيدين، والكفاءة التشغيلية لأطراف المنظومة التأمينية.

ويشمل البرنامج الدوائر والمؤسسات والهيئات التابعة لحكومة دبي، بالإضافة إلى مواطني دبي حيث يتيح إمكانية الحصول على خدمات صحية وعلاجية عالية الجودة من خلال المرافق الصحية الحكومية في دبي، وأكثر من 3,500 مُقدّم خدمة في دبي والإمارات الأخرى.

خدمات عالية الجودة

وتعزز هذه الخطوة استدامة منظومة الضمان الصحي في دبي وتطوير آليات إدارة برنامج «عناية» بما يعكس نهج دبي المستمر في رفع كفاءة منظومة الضمان الصحي وتأكيد استدامتها المالية والتشغيلية، بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المطالبات وقياس الأداء، مع التركيز على كفاءة الإنفاق الصحي، وتسريع الإجراءات، وتبنّي الحلول الرقمية الداعمة لاتخاذ القرار، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصحي في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل مدن العالم في جودة الحياة.

حلول متكاملة

وأعرب صالح شريف، مدير الإدارات العامة وخدمة العملاء في المظلة للرعاية الصحية، عن اعتزاز الشركة بتولي هذه المسؤولية مؤكداً التزام "المظلّة للرعاية الصحية" برؤية وتوجهات حكومة دبي التي تضع تعزيز الصحة العامة، وتطوير منظومة صحية شاملة عالية الكفاءة والاعتمادية، في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، وأن الشركة ستعمل على توظيف خبرتها الواسعة في إدارة مطالبات التأمين الصحي في تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة واحترافية، وبما يرقى إلى مستوى تطلعات موظفي حكومة دبي والمواطنين المستفيدين من الخدمة التأمينية في الإمارة، وفق أفضل المعايير، التزاماً بنهج دبي في التميز.

وأوضح شريف أن هدف الشركة تحقيق قيمة مضافة حقيقية للمتعاملين، في الوقت الذي تسعى فيه دائماً للارتقاء بمستوى خدماتها وفق أرقى المعايير والممارسات، مع امتلاكها نخبة من الكفاءات المتخصصة والمؤهلة، التي تشكل ركيزة أساسية في تقديم خدمات استثنائية تعزز ثقة المتعاملين وترسّخ مكانة الشركة في قطاع الرعاية الصحية.

جدير بالذكر بأنه لن يطرأ أي تغيير على مزايا التغطية الصحية المقدمة للمستفيدين، وستستمر بوليصة التأمين الحالية سارية المفعول. وستطلق "المظلة للرعاية الصحية" قنوات تواصل مخصصة لاستقبال استفسارات المستفيدين والإجابة عنها خلال الفترة الانتقالية.