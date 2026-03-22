«شخبوط الطبية» تحتفي بولادة 5 أطفال خلال العيد

استقبلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحد أكبر المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة للرعاية المعقّدة والحرجة، وإحدى ‏المنشآت الطبية التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة رعاية صحية في الشرق الأوسط، خمسة مواليد جدد خلال عيد الفطر المبارك، ما أضفى على المناسبة السعيدة مزيداً من الفرح والبهجة لدى عائلات المواليد الجدد.

وشملت قائمة المواليد ذكرين وثلاث إناث.

واكتسبت المناسبة هذا العام طابعاً استثنائياً لدى العديد من الأمهات، مع تزامن يوم الأم مع أيام عيد الفطر المبارك، ما يعزّز قيمتها بالنسبة للعائلات التي تستقبل مواليدها الجدد، حيث تجتمع فيها بداية حياة جديدة مع الاحتفاء بقيم الأمومة ومعانيها النبيلة.

واحتفاءً بالمناسبة، كرّمت مدينة الشيخ شخبوط الطبية الأمهات بتقديم باقات من الزهور وبرواز يحمل صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفقة أحفاده، في لفتة رمزية تعكس مكانة الأسرة في المجتمع الإماراتي، وتعبّر عن التقدير الكبير لدور الأمهات في تربية وتنشئة الأجيال.