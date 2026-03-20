«دبي الصحية» تفتتح «العناية المركزة للقلب» في «الجليلة للأطفال»

أعلنت «دبي الصحية» افتتاح وحدة العناية المركزة للقلب في مستشفى الجليلة للأطفال، التي تم إنشاؤها بدعم من محمد صالح عبدالله، ضمن مبادرة «صندوق الأمل» التابعة لـ«مؤسسة الجليلة»، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية».

حضر الافتتاح المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر شريف، والمدير التنفيذي الفخري لمستشفى الجليلة للأطفال، الدكتور عبدالله الخياط، والمدير التنفيذي لـ«مؤسسة الجليلة»، الدكتور عامر الزرعوني، والمدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكية في «دبي الصحية»، الدكتور طارق فتحي، والمدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل في «دبي الصحية»، الدكتور محمد العوضي.

ويُجري قسم طب قلب الأطفال في مستشفى الجليلة للأطفال نحو 200 عملية جراحية سنوياً، إضافة إلى أكثر من 300 إجراء قسطرة قلبية، ما يُعزّز جهود «دبي الصحية» في تقديم رعاية شاملة ومتخصصة لمختلف الحالات القلبية المعقدة لدى الأطفال.

وتم تدوين اسم محمد صالح عبدالله على «جدار العطاء» في المستشفى، تقديراً لعطائه ودعمه في إنشاء الوحدة.

من جهته، قال محمد صالح عبدالله: «يأتي دعمنا لإنشاء وحدة العناية المركزة للقلب في مستشفى الجليلة للأطفال انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية إسهام الأفراد والمؤسسات في دعم القطاع الصحي، والمشاركة في تطوير مرافقه وخدماته، بما ينعكس إيجاباً على حياة المرضى. فالشراكات المجتمعية تُمثّل ركيزة أساسية في تمكين المنظومة الصحية من توسيع خدماتها التخصصية، وتوفير أفضل مستويات الرعاية، خصوصاً للأطفال الذين تتطلب حالاتهم الصحية رعاية قلبية دقيقة».

وقال الدكتور عامر الزرعوني: «نواصل في (مؤسسة الجليلة) العمل بالتعاون مع شركائنا من الداعمين، على إطلاق وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية ذات أثر مستدام، تُسهم في دعم المنظومة الصحية وتعزيز قدراتها التخصصية، وتوسيع نطاق الرعاية العلاجية المتقدمة، بما ينعكس إيجاباً على صحة المرضى، ويرتقي بجودة حياة الفرد والمجتمع».

وأكد الدكتور محمد العوضي أن «وحدة العناية المركزة للقلب في مستشفى الجليلة للأطفال توفّر مستوى متقدّماً من الرعاية للحالات التي تتطلب متابعة دقيقة، بإشراف استشاريين متخصصين وبدعم من فريق طبي متعدد التخصصات، بما يضمن التعامل مع الحالات القلبية الحرجة بكفاءة عالية. كما تم تجهيز الوحدة بـ10 أسـرّة تُتيح تقديم رعاية شاملة للأطفال قبل الإجراءات القلبية وبعدها، ما يُعزّز تكامل الخدمات الطبية ويُسهم في تحقيق أفضل النتائج العلاجية».

ويُعدّ «صندوق الأمل» إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها «مؤسسة الجليلة»، بهدف دعم تطوير مرافق «دبي الصحية» وتمكينها من توفير خدمات طبية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع، حيث تُسهم تبرعات الشركاء والداعمين في إحداث أثر مستدام، يُعزّز مسيرة التميز في قطاع الرعاية الصحية بدبي.

. 10 أسـرّة مجهزة لتقديم رعاية متخصصة للأطفال، وإتاحة مرافقة الوالدين خلال فترة العلاج.

. الوحدة الجديدة تُقدّم خدمات متكاملة لجراحات القلب ضمن نموذج رعاية متعدد التخصصات.