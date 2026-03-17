"دبي الطبية".. منصة "C37 " توقع اتفاقية تعاون مع معهد علوم الأوعية الدموية بالهند

أعلنت منصة "C37"، مساحة العمل الطبية الخاصة التي تتولى مدينة دبي الطبية إدارتها وتشغيلها بالكامل، عن توقيع اتفاقية تعاون مع معهد علوم الأوعية الدموية والجراحة الوعائية التداخلية التابع لمستشفى "سير جانجا رام"، مركز الرعاية الرباعية في الهند، وبالتعاون مع "سرج غروث بارتنرز"، الشركة المتخصصة في استشارات الرعاية الصحية.

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق الرعاية التخصصية في مجال الأوعية الدموية من خلال تعزيز الشراكات الدولية، ودعم خدمات الرعاية الصحية المحلية بالخبرات السريرية الدولية المتميزة، بما يضمن تحقيق نتائج طبية أفضل وتحسين الرفاهية الصحية لمجتمع الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، تقوم مجموعة مختارة من الجراحين الاستشاريين في مجال الأوعية الدموية والجراحة الوعائية التداخلية من معهد علوم الأوعية الدموية والجراحة الوعائية التداخلية في مستشفى "سير جانجا رام " بتقديم خدمات تخصصية في منصة "C37" ، تشمل أمراض الشرايين والأوردة المعقدة، وتنفيذ الإجراءات المتقدمة للتداخلات الوعائية داخل الأوعية، وعلاج القدم السكرية وإنقاذ الأطراف من البتر، وأمراض الشريان السباتي، وجراحة الوصول إلى الأوعية الدموية الخاصة بالغسيل الكلوي بالإضافة إلى التبادل المعرفي وتوفير خبرات متقدمة ضمن مساحة عمل سريرية منظمة.

وقال المدير الطبي ومدير العمليات في منصة "C37" الدكتور محمد الباز، إن المنصة توفر خبرات تخصصية تواكب الاحتياجات المتنامية لقطاع الرعاية الصحية، باعتبارها أول مساحة مصممة لدعم الأطباء المحليين والزائرين في دولة الإمارات وتدعم هذه الشراكة دور المنصة كمركز لتوفير الخبرات الطبية العالمية الرائدة واستقطاب المواهب المتخصصة، ودعم الابتكار ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتقدمة في دولة الإمارات.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مستشفى "سير جانجا رام" في نيودلهي الدكتور أجاي سواروب، عن سعادته بهذا التعاون بين معهد علوم الأوعية الدموية والجراحة الوعائية التداخلية بقيادة الدكتور فاريندر إس بيدي، ومنصة" "C37، التابعة لمدينة دبي الطبية، لتقديم خبرات المستشفى في الرعاية الصحية التخصصية.

وأكد المؤسس والشريك الإداري لدى"سرج غروث بارتنرز" فيفيك شوكلا، أن هذا التعاون يشكل خطوة عملية تدعم توفير رعاية الأوعية الدموية فائقة التخصص في الإمارات.