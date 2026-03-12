للمقيمين في الدولة.. «تجديد الإقامة من المنزل» دون زيارة مراكز الفحص الطبي

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة «تجديد الإقامة من المنزل»، التي تتيح للمقيمين في الدولة إجراء الفحص الطبي المطلوب لتجديد الإقامة دون الحاجة إلى زيارة المراكز الطبية، من خلال فريق طبي متخصص يصل إلى منزل المتعامل في الوقت الذي يحدده، في خطوة جديدة تعكس توجهات دولة الإمارات نحو تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها بأساليب أكثر مرونة وراحة للمتعاملين.

وتستهدف الخدمة الجديدة تسهيل إجراءات تجديد الإقامة، وتوفير تجربة أكثر سلاسة للمتعاملين، خصوصاً لأولئك الذين يفضلون إنجاز معاملاتهم من المنزل أو يواجهون صعوبة في التنقل أو ضيق الوقت، حيث يمكنهم حجز موعد بسهولة ليقوم الفريق الطبي بزيارتهم وإجراء الفحص وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

وبحسب الآلية المعتمدة للخدمة، أوضحت «الإمارات الصحية» عبر منصاتها الرقمية، أنه يمكن للمتعاملين حجز موعد مسبق عبر الاتصال على الرقم 800887، حيث يقوم الموظف المختص بتنسيق الموعد المناسب وفق جدول المتعامل اليومي، قبل أن يتوجه فريق طبي متخصص من مراكز وقايتي إلى منزل المتعامل لإجراء الفحص الطبي بدقة وأمان.

وتشمل الخدمة تنفيذ الفحص الطبي المطلوب لتجديد الإقامة وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة أثناء إجراء الفحص، بما يضمن تقديم خدمة موثوقة تحافظ على دقة النتائج وسلامة المتعاملين في الوقت نفسه.

ويتلقى المتعامل نتيجة الفحص عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني، ما يتيح له استكمال إجراءات تجديد الإقامة بسهولة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة المراكز الطبية أو الانتظار للحصول على النتيجة.

وأكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن الخدمة متاحة حالياً لطلبات تجديد الإقامة فقط، وتأتي في إطار حرصها على تطوير منظومة الخدمات الصحية الحكومية، وتبني حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين، وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية المرتبطة بالإجراءات الرسمية.

وتعكس هذه المبادرة التوجه المتواصل للمؤسسة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية الذكية، من خلال توفير خيارات أكثر مرونة تمكّن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم الصحية بطريقة أسرع وأكثر سهولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تقديم خدمات حكومية استباقية تركز على جودة الحياة وراحة المجتمع.

وتسهم الخدمة الجديدة في تقليل الوقت والجهد على المتعاملين، وتخفيف الازدحام في مراكز الفحص الطبي، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية، من خلال كوادر طبية مؤهلة، وأجهزة فحص معتمدة تضمن دقة النتائج وسرعة إنجاز الإجراءات.

الشروط

بيّنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من خلال بطاقة الخدمة، أنه يشترط أن يكون عمر المتقدم للفحص 18 عاماً أو أكثر، وفي حالة تجديد الإقامة يتطلب وجود بطاقة الهوية، وبطاقة المندوب للشركات التي يزيد عدد عمالها على تسعة.