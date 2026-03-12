وزير الصحة: مخزوننا من الأدوية والمستلزمات الطبية كافٍ لتلبية احتياجات المجتمع

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، أن «المنظومة الصحية في الإمارات متقدمة، وقادرة على حماية صحة المجتمع وضمان استدامة الخدمات الصحية بكفاءة عالية»، لافتاً إلى صلابة أطر الاستجابة للطوارئ.

كما أكد أن «خططنا الوطنية مفعلة على الدوام، ومخزوننا الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية مؤمن وكافٍ لتلبية احتياجات المجتمع في مختلف الظروف».

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي السادسة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18، التي عقدها برئاسة صقر غباش، الثلاثاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.

ووافق المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد، وبشأن مكافحة الأمراض السارية، بعد أن عدل واستحدث عدداً من بنودهما وموادهما.

وتفصيلاً، تقدم رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، باسم المجلس، بخالص العزاء وصادق المواساة لوطننا الإمارات باستشهاد اثنين من طيارينا، هما الشهيد النقيب طيار سعيد راشد البلوشي، والشهيد ملازم أول طيار علي صالح الطنيجي، اللذان انتقلا إلى رحمة الله، سائلاً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهما والوطن الصبر والسلوان.

ورفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسمى آيات الولاء والانتماء، وأصدق مشاعر التقدير والعرفان، معرباً عن بالغ الاعتزاز بكلمات سموه، التي جاءت لتطمئن بأن القيادة قريبة مع الناس، وتؤكد أن كل من يعيش على أرض الإمارات هو في حصنها ومحل اهتمامها ورعايتها، وتوجه المجتمع إلى مزيد من التكاتف والانضباط والوعي، وهي الثوابت والقيم التي شكلت دائماً مصدر قوة دولتنا.

وأضاف أن المجلس يسجل بكل الفخر والتقدير الإشادة المستحقة التي أثنى بها صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، على أبناء قواتنا المسلحة الباسلة، ووزارتي الدفاع والداخلية، والجهات الأمنية كافة، وفرق الدفاع المدني، لما أظهروه من يقظة رفيعة، وجاهزية عالية، وكفاءة مهنية مشهودة، واستجابة مسؤولة في أداء واجبهم الوطني.

وأكد أن المجلس يعبّر عن بالغ التقدير لكل من يؤدي واجبه بإخلاص في مختلف مواقع العمل، ويجدد العهد بأن يظل مخلصاً لمسؤوليته الوطنية والدستورية، مسانداً لكل ما يعزز أمن الدولة واستقرارها، ويحفظ سيادتها، ويرسخ وحدتها الوطنية، ويصون منجزاتها ومكتسباتها، كما يؤكد وقوفه الكامل خلف قيادتنا الرشيدة، ودعمه الراسخ لكل الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة.

حضر الجلسة وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، والمدير العام للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور عبدالله أحمد المندوس.

وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى بشأن مشروع القانون الذي أشار إلى أن مشروع القانون ورد إلى المجلس بتاريخ 26/02/2026، وقد أحال رئيس المجلس مشروع القانون بصفة الاستعجال إلى اللجنة لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.

كما وافق المجلس، قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 في شأن مكافحة الأمراض السارية، على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الأمراض السارية، وحماية الصحة العامة في الدولة، وتعزيز دور المنشآت الصحية ومزاولي المهن الصحية بالقطاع الصحي في مكافحة الأمراض السارية، وتنظيم آليات الإبلاغ عن الأمراض السارية ومكافحتها.

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، خلال مناقشة قانون مكافحة الأمراض السارية: «اسمحوا لي أن أستهل كلمتي بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حين طمأن الجميع قائلاً إن الإمارات بخير، مؤكداً سموه أن الدولة تضع أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها».

وأكد الصايغ أن صحة الإنسان هي الركيزة الأساسية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث قدمت الإمارات نموذجاً استثنائياً في إدارة الأزمات الصحية خلال الجائحة.

كما أكد أن «الإمارات تولي حماية المجتمع من الأمراض السارية والمخاطر الصحية المرتبطة بها أولوية وطنية من خلال تعزيز الأمن الصحي الوطني، ويتحقق ذلك من خلال منظومة متكاملة تشمل السياسات الصحية الوطنية وبرامج الوقاية ومبادرات الكشف المبكر وبرامج التحسين، إلى جانب الأطر التنظيمية الواضحة التي تدعم جهود الوقاية من الأمراض ومكافحتها».

وأضاف، أنه «انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة ونهجها الراسخ في الاستباقية والجاهزية، تواصل الإمارات ترسيخ منظومة صحية متقدمة، قادرة على حماية صحة المجتمع، وضمان استدامة الخدمات الصحية بكفاءة عالية، وتتجلى هذه الجاهزية في قوة منظومتنا الصحية الوطنية، واستمرارية خدماتنا الصحية دون انقطاع، وصلابة أطر الاستجابة للطوارئ، كما أن خططنا الوطنية مفعلة على الدوام، ومخزوننا الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية مؤمن وكافٍ لتلبية احتياجات المجتمع في مختلف الظروف، ونسأل الله أن يحفظ دولتنا وقيادتها وشعبها».

واطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة بموافقته على مناقشة موضوع عام بشأن سياسات الحكومة في شأن التأمين الصحي.

ووافق على التوصيات الواردة من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها»، ومن لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في شأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية».

