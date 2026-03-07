«توام» يصحح اعوجاجاً حاداً بالعمود الفقري لطفل يبلغ 4 سنوات

أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، إنجازاً استثنائياً جديداً في مستشفى توام، تمثل في التصحيح الناجح لحالة اعوجاج العمود الفقري الحاد لدى طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، مصاب بمتلازمة ستوف - ويدمان.

وكان الطفل قد عانى اعوجاجاً صدرياً في العمود الفقري بزاوية 75 درجة، وتشوهاً في القفص الصدري، وعدم تناسق في الكتفين.

وبعد إجراء فحوص شاملة بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي لاستبعاد العيوب الخلقية أو التشوهات العصبية المحورية، قيّم فريق التخدير حالته بعناية، وهيأه للجراحة.

وتم إجراء العملية التي استغرقت ساعتين بقيادة الدكتور عبدالنزير معين، وتضمنت استخدام «تقنية MAGEC - القضبان النامية المساعدة مغناطيسياً» للتصحيح الطفيف التوغل من الخلف، وتعافى الطفل بسلاسة، وغادر المستشفى أمس بعد ثلاثة أيام فقط من العملية.

ويعكس هذا الإنجاز مكانة «صحة» مستشفى توام في مجال رعاية العمود الفقري للأطفال على مستوى المنطقة، ويؤكد خبرة فريقه الطبي من جراحي العظام وأطباء التخدير والعناية المركزة وأخصائيي إعادة التأهيل في التعامل مع أكثر الحالات تعقيداً بدقة ومهنية عالية.