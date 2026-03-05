الصايغ: وزارة الصحة ووقاية المجتمع تؤكد استمرارية عمل المنظومة الصحية في الدولة

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، أن المنظومة الصحية في دولة الإمارات تواصل عملها بصورة طبيعية ومنتظمة في جميع إمارات الدولة، وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.

وأشار إلى أن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ وفرق الصحة العامة مستمرة في تقديم خدماتها دون انقطاع، بدعم من بنية صحية متكاملة وكوادر مؤهلة وأنظمة تشغيل راسخة تضمن انسيابية العمل وجودة الخدمات.

وأوضح أن الوزارة تواصل تنسيقها المستمر مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية وتعزيز صحة وسلامة المجتمع، كأولوية وطنية راسخة.