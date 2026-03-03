دائرة الصحة - أبوظبي تُفعّل الخط الساخن "800- سكينة" لخدمات الدعم النفسي على مدار الساعة

فعّلت دائرة الصحة – أبوظبي الخط الساخن "800- سكينة" لتقديم خدمات الدعم النفسي على مدار الساعة بالتعاون مع "سكينة"، شبكة الصحة النفسية الرائدة التابعة لـ "صحة"، إحدى شركات "بيورهيلث"، في خطوة تنسجم مع التزامها بحماية صحة أفراد المجتمع وتعزيز عافيتهم النفسية. ويوفّر هذا الخط الساخن خدمات الرعاية النفسية الأولية، إلى جانب وصول مباشر إلى المتخصصين المؤهلين في مجال الصحة النفسية لتقديم الدعم الفوري عند الحاجة.

وتتوفر الخدمات عبر الخط الساخن باللغتين العربية والإنجليزية ضماناً لوصول جميع أفراد المجتمع للدعم اللازم، وتشمل خدمات معدّة خصيصاً للأطفال والعائلات، حيث يمكن للمتصلين طلب المساعدة بشأن مجموعة واسعة من التحديات، بما يشمل القلق ونوبات الهلع والتوتر وصعوبات النوم أو أي مخاوف أخرى مرتبطة بالصحة النفسية في ظل الأوضاع الراهنة، كما يمكن للأفراد الذين يتعايشون حالياً مع حالات نفسية، تلقي إرشادات متكاملة تمكّنهم من التأقلم مع الفترة الحالية والتعامل مع تزايد حدّة القلق أو حدوث تغيرات مفاجئة في حياتهم نظراً إلى هذه الظروف.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "نلتزم في دائرة الصحة – أبوظبي بوضع خدمات الدعم النفسي في متناول أفراد المجتمع بشكل مباشر وعند الحاجة إليها، لذلك عملنا على تفعيل الخط الساخن "800- سكينة" لتوفير المشورة النفسية المتخصصة لكلّ من يحتاجها بأسلوب متكامل ومُيَسَّر. وتندرج هذه الخطوة في إطار حرصنا المستمر على تلبية احتياجات أفراد المجتمع، وتمكينهم من تجاوز الصعوبات المرتبطة بمختلف الظروف، ولا سيما الأوضاع الراهنة، عبر الاستجابة بكفاءة وسرعة عالية وفق نموذج عملي ومستدام. ونشجع أفراد المجتمع على التعبير عن مخاوفهم، مهما بلغ حجمها، ولا سيما مع توافر الدعم اللازم على مدار الساعة، حيث تواصل المنظومة الصحية في أبوظبي عملها وفق أرقى معايير السلامة والفاعلية لخدمة كافة أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم".

ومن خلال توفير مساحة آمنة وسرّية لأفراد المجتمع للتعبير عن مخاوفهم بحرية، وتقديم الدعم اللازم والرعاية النفسية من قبل المتخصصين، يهدف هذا الخط الساخن إلى تعزيز الرعاية النفسية لأفراد المجتمع، وضمان تلقي كل فرد يحتاج إلى الرعاية النفسية للمشورة الموثوقة، التي تمكّنه من تجاوز التحديات، وتُشعره بوجود منظومة شاملة بجانبه، سواء أكان من سكان الإمارة أم من زوارها.

ويعكس هذا الإجراء التزام أبوظبي المستمر ببناء منظومة صحية متكاملة ومرنة، تكرس جهودها لحماية الصحة البدنية والنفسية، من خلال نهج وقائي وشخصي يضع أفراد المجتمع على رأس الأولويات.

وتدعو الجهات المختصة في الإمارة أفراد المجتمع إلى العناية بصحتهم النفسية عبر الحفاظ على روتين يومي منتظم، والتواصل المستمر مع العائلة والأصدقاء، واستقاء المعلومات من المصادر الإعلامية الموثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، وطلب الدعم عند الشعور بالإرهاق.

ويضمن الخط توفر المساعدة في متناول الجميع على الدوام.

للحصول على الدعم النفسي على مدار الساعة، يُرجى الاتصال على "800- سكينة" (800-725462). وللمزيد من المعلومات حول الخدمات الصحية في أبوظبي، يُرجى زيارة www.doh.gov.ae وwww.seha.ae.