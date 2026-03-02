«الرعاية الأسرية» تؤكد دور الأسرة في دعم الصحة النفسية للمراهقين

أكدت المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، سلامة العميمي، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية للمراهقين، أهمية تعزيز دور الأسرة في دعم الصحة النفسية للأبناء خلال مرحلة المراهقة.

وقالت: «يُمثّل اليوم العالمي للصحة النفسية للمراهقين فرصة مهمة لتسليط الضوء على مرحلة دقيقة في حياة أبنائنا، مرحلة تتشكّل فيها الهوية، وتتسع الطموحات، وتتركّز مظاهر النمو، لكنها قد تترافق أيضاً مع تحديات نفسية واجتماعية متزايدة، سواء نتيجة الضغوط الأكاديمية، أو تأثيرات العالم الرقمي، أو التحولات العاطفية والاجتماعية التي يمر بها المراهقون».

وأضافت أن الصحة النفسية للمراهق ليست مسؤولية فردية، بل مسؤولية أسرية ومجتمعية مشتركة، لافتة إلى العمل على تقديم منظومة متكاملة من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والإرشاد الأسري، وبرامج الوقاية والتوعية التي تُمكّن الأسر من فهم احتياجات أبنائها، وتعزيز الحوار داخل المنزل، وبناء بيئة آمنة قائمة على الثقة والاحتواء، باعتبار الأسرة خط الدعم الأول للصحة النفسية للمراهق.

وقالت: «نحرص في الهيئة على دعم المراهقين في مواجهة التحديات، إلى جانب كل فرد من أفراد الأسرة، لأن الاستثمار فيهم اليوم استثمار في مستقبل مجتمعنا، والأسرة الواعية والداعمة هي الأساس في بناء جيل واثق ومتوازن وقادر على مواجهة تحديات الحياة بثبات وأمل».