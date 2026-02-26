"الإمارات الصحية" تنظم ملتقى حول تقنيات علاج الأورام الليفية

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الملتقى الثالث لنقل المعرفة تحت عنوان "العلاج بالتردد الحراري الموجه بالموجات فوق الصوتية الداخلية للأورام الليفية"، وذلك في مركز التدريب والتطوير بالشارقة.

حضر الملتقى مديرة مركز التدريب والتطوير بالشارقة الدكتورة كلثوم البلوشي، ونخبة من الخبراء والمختصين في المجال ويأتي تنظيمه ضمن سلسلة علمية متخصصة تنفذها المؤسسة تحت شعار "نتشارك المعرفة لنصنع المستقبل"، بهدف تسليط الضوء في كل ملتقى على أحد التخصصات الطبية الحيوية، وتعزيز التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يدعم تطوير الكفاءات الطبية الوطنية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة.

وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي في كلمتها الافتتاحية أن تنظيم الملتقى يأتي امتداداً لنهج مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في دعم نقل المعرفة التخصصية، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والممارسة السريرية، بما يسهم في تطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة، ويواكب أحدث الممارسات الطبية العالمية.

وأضافت أن الملتقى يعكس توجه المؤسسة نحو تبني التقنيات العلاجية المتقدمة القائمة على التدخلات الطبية المحدودة، لا سيما في مجال صحة المرأة، لما توفره من دقة في الإجراء وأمان في التطبيق وتحسين ملموس في نتائج العلاج وجودة حياة المريضات، مشيرةً إلى أن الاستثمار في المعرفة الطبية المتخصصة ركيزة أساسية في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق التميز المؤسسي واستدامة الخدمات.

من جانبها، أوضحت استشارية أمراض النساء والولادة وطب الأجنة، رئيسة الملتقى الدكتورة منى خلفان عبيد، أن اختيار موضوع الملتقى جاء استجابة للحاجة المتزايدة إلى حلول علاجية مبتكرة تعتمد على إجراءات طفيفة التوغل، وتراعي سلامة المريضة وتسهم في تسريع التعافي وتحسين النتائج السريرية.

وقالت إن هذا الملتقى يعكس التزامنا بتعزيز صحة المرأة من خلال تبني العلاجات المبنية على الدليل العلمي، والتي تجمع بين الدقة الطبية والرعاية المتمحورة حول المريض.

وأضافت أن البرنامج العلمي للملتقى صُمم بعناية لربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، من خلال جلسات علمية متخصصة، ومناقشة حالات سريرية، وتدريب تطبيقي باستخدام نماذج محاكاة متقدمة، بما يسهم في تطوير المهارات الإكلينيكية وتحسين عملية اتخاذ القرار الطبي، ويعزز ثقافة التعاون بين مختلف التخصصات الطبية.

يهدف الملتقى إلى تمكين الكوادر الصحية من استخدام أحدث التقنيات العلاجية في مجال أمراض النساء، ودعم تبادل الخبرات بين الأطباء والممارسين الصحيين، بما ينسجم مع استراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الرامية إلى بناء منظومة صحية متكاملة قائمة على الابتكار ونقل المعرفة، وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير الخدمات الصحية التخصصية وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

شهد الملتقى مشاركة مجموعة من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين في أمراض النساء والأشعة والتمريض والمهن الصحية المساندة، إلى جانب الكوادر الطبية والفنية من مختلف منشآت المؤسسة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على ترسيخ بيئة تعليمية مستدامة تدعم التطوير المهني المستمر، وتواكب التوجهات الوطنية في مجال الرعاية الصحية.