سحب 3 مكملات غذائية ومُنتَج طبي.. ومنع تداولها داخل الدولة

أصدرت مؤسسة الإمارات للدواء أربعة تعاميم عاجلة تضمنت السحب والتحذير من استخدام وشراء مكملات غذائية غير مصرح بها في أسواق الدولة، بعدما رصدتها عبر منصات البيع الإلكترونية، إضافة إلى سحب منتج طبي، بسبب اكتشاف جسيمات غريبة في أحد مكوناته.

ودعت المستهلكين إلى عدم شراء أو استخدام أي من تلك المكملات أو المنتجات، وتجنّب إدراجها أو الترويج لها على منصات التجارة الإلكترونية، أو في المستودعات والمخازن الطبية أو الصيدليات، أو متاجر المنتجات الصحية، أو أي قنوات توزيع داخل الإمارات.

وتفصيلاً، حذرت مؤسسة الإمارات للدواء، في تعميم رقابي لقسم اليقظة الدوائية الوطني، من مكمل غذائي غير مصرح به باسم «Super Immune+»، بعد رصد احتوائه على مكونات جديدة وغير معتمدة، يتم تداولها عبر المتاجر الإلكترونية، موضحة أنه ورد، ضمن الإخطار الأوروبي، أن المكمل يحتوي على مكوّن غذائي غير مصرح به، هو «دايميثيل أمينو إيثانول» (DMAE)، ومواد غير مصرح بها في المكملات الغذائية، مثل موليبدنوم أمينو أسيد كليت وبورون سترات، وبيّـنت أن هذا المنتج غير حاصل على الموافقة التنظيمية من المؤسسة، ولم يتم استيراده بإذن أو موافقة منها، بل رصد بيعه عبر مواقع البيع الإلكترونية، كما أوصت المستهلكين بعدم شراء أو استخدام المنتج.

وفي تعميم ثانٍ، أصدرت المؤسسة تحذيراً رقابياً بشأن سحب المكمل الغذائي WoundVite الذي يتم تسويقه تحت العلامة التجارية ZEN NUTRIENTS، لاحتوائه على مكوّن غذائي جديد غير مصرح به، وفقاً للائحة الأوروبية الخاصة بالأغذية الجديدة، مشيرة إلى أن المنتج غير معتمد عبر المسار التنظيمي الرسمي داخل الدولة، ولم يخضع لتقييم الجهة المختصة.

وأوصت المعنيين بعدم استيراد أو شراء منتج WoundVite عبر أي قناة توريد، بما في ذلك المنصات الإلكترونية. وتجنب إدراجه أو الترويج له على منصات التجارة الإلكترونية، أو في المستودعات والمخازن الطبية أو الصيدليات، أو متاجر المنتجات الصحية، أو أي قنوات توزيع داخل الإمارات.

أما التعميم الثالث، فتناول سحب تشغيلات من منتج Rosabella Moringa Capsule (مكمل غذائي عشبي)، حيث تلقت مؤسسة الإمارات للدواء تحديثاً مهماً للسلامة، صادراً عن هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، بالتنسيق مع مراكز سيطرة مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDS)، بشأن سحب كبسولات Rosabella Moringa نتيجة تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، وأكدت المؤسسة في التعميم أن المنتج غير حاصل على الموافقة التنظيمية من المؤسسة، ولم يتم استيراده بإذن أو موافقة منها.

وفي التعميم الرابع، أصدرت المؤسسة قراراً بسحب تشغيلات محددة من المنتج المخبري Isotonac-4 (Product Code: MEK-641D) بعد إخطارها بوجود خلل في جودته الطبية.

وأوضحت في التعميم أنه على الشركة المصنعة ومالك حق التسويق والمورّد، الشروع فوراً في تنفيذ سحب المنتج.