«إسعاف دبي»: 32% من الحالات الطارئة أسعفها أفراد المجتمع خلال 2025

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن 32% من إجمالي الحالات الطارئة، خلال العام الماضي، تم إسعافها من قبل أفراد المجتمع، وأن 79% من حالات توقف القلب تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لها من قبل أفراد المجتمع، ما يعكس تنامياً ملحوظاً في الجاهزية المجتمعية، وثقافة التدخل السريع.

وأوضحت «إسعاف دبي»، في تقرير لها، أن البلاغات غير الطارئة انخفضت بنسبة 65%، نتيجة ارتفاع وعي الجمهور بالفارق بين الحالات الحرجة وغيرها، وهو ما أسهم في تعزيز كفاءة الاستجابة وتوجيه الموارد إلى الحالات الأكثر احتياجاً.

وأوضحت المؤسسة أن النتائج ضمن حصيلة مبادرة «في بيتنا مسعف»، التي أطلقتها في إطار الدورة الثالثة من «أجندة خدمات 360»، بهدف تأهيل وتمكين الأسر بمهارات الإسعافات الأولية، للتعامل الصحيح والفوري مع الحالات الطارئة حتى وصول فرق الإسعاف.

وأضافت أن المنصة تتميّز بكونها خدمة رقمية متكاملة وفورية لا تتطلب أي حضور شخصي، ما يتيح التدريب المستمر بسهولة ويسر، ويجعل تعلم الإسعافات الأولية متاحاً لجميع أفراد الأسرة، وتسعى المؤسسة من خلالها إلى تحويل كل منزل إلى نقطة دعم أولي، قادرة على اتخاذ القرار الصحيح في اللحظات الحرجة.

وكشفت الإحصاءات أن المبادرة نجحت خلال 2025 في الوصول إلى 45 ألفاً و546 مستفيداً عبر برامجها التوعوية، بينما سجل مؤشر سعادة المتعاملين نسبة قياسية بلغت 98%، ما يؤكد جودة المحتوى التدريبي وكفاءته وملاءمته لاحتياجات المجتمع.

وأكدت المؤسسة أن هذه المؤشرات تعكس أثراً مباشراً في إنقاذ الأرواح، عبر تمكين الأفراد من التدخل السريع والصحيح في الدقائق الذهبية الأولى، والتي تُعدّ عاملاً حاسماً في حالات توقف القلب والإصابات الحرجة.

وفي إطار استكمال معايير «سياسة خدمات 360»، أنجزت المؤسسة تحولاً رقمياً شاملاً لخدماتها، حيث أصبح زمن إنجاز العديد من الخدمات فورياً، كما أطلقت خدمة طلب الإسعاف الطارئ عبر تطبيق Dubai Now «دبي الآن»، تعزيزاً لمبدأ القنوات الموحدة وتسريعاً لوتيرة الاستجابة.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوات تُترجم التزام دبي الدائم بتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان وحماية حياته، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية في منظومة الطوارئ، بحيث لا يقتصر دور الجمهور على الإبلاغ، بل يمتد ليصبح شريكاً فاعلاً في إنقاذ الأرواح.

