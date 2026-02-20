المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي يناقش التحولات الكبرى في المهنة

نظم المعهد الوطني للتخصصات الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي في فندق فيرمونت باب البحر - أبوظبي، بمشاركة واسعة من القيادات الأكاديمية والخبراء وصنّاع القرار في قطاع التعليم الطبي، من داخل الإمارات وخارجها.

ورسّخ المؤتمر مكانته منصة وطنية وإقليمية لمناقشة أفضل الممارسات في التعليم الطبي العالي.

ويُشكّل المؤتمر في نسخته لعام 2026 منبراً استراتيجياً لمناقشة التحولات الكبرى التي يشهدها التعليم الطبي، واستشراف مستقبله في دولة الإمارات والمنطقة، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لتطوير منظومة رعاية صحية مستدامة، عالية الجودة، وقائمة على الابتكار.

وركّز المؤتمر على قضايا محورية عدة، من أبرزها توظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم المناهج، والتعلم التكيفي، والتقييم وأنظمة التغذية الراجعة ضمن أطر أخلاقية وتربوية واضحة، إضافة إلى تطوير المعايير واللوائح التنظيمية والابتكار في البرامج التخصصية، كما ناقش بناء أطباء وقادة سريريين جاهزين للمستقبل، من خلال تطوير أعضاء هيئة التدريس، والمهارات الرقمية، والقيادة الأكاديمية، إلى جانب تخطيط قوى عاملة صحية مستدامة ومرنة، وتطوير أنظمة التقييم والامتحانات، وتعزيز التعلم مدى الحياة، وتسليط الضوء على الصحة الرقمية والمحاكاة، وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي في سياسات التعليم الطبي والاعتماد.

وتضمن المؤتمر برنامجاً علمياً متكاملاً شمل أربع جلسات رئيسة، وعروضاً بحثية، إضافة إلى 10 ورش عمل تفاعلية متخصصة، تهدف إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات الاعتماد والتقييم وإدارة البرامج، وتطوير أعضاء هيئة التدريس.