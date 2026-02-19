ارتفاع أعداد المنشآت الصحية المُرخصة بدبي إلى 5800 منشأة في 2025

شهد القطاع الصحي في إمارة دبي، خلال عام 2025، نمواً متسارعاً يعكس رؤية الإمارة في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً ونموذجاً مميّزاً يُحتذى في الرعاية الصحية المتقدمة، إذ تؤكد الإحصاءات الحديثة لهيئة الصحة في دبي، أن الإمارة تمضي بخطى واثقة نحو منظومة صحية أكثر تنافسية وابتكاراً.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع أعداد المنشآت الصحية المُرخصة في دبي إلى نحو 5800 منشأة في عام 2025، مقارنة بنحو 5340 منشأة في 2024، بمعدل نمو يزيد على 8%، وشملت تلك المنشآت: 55 مستشفى، و68 عيادة تخصصية، و60 مركزاً لجراحات اليوم الواحد، و70 عيادة طب أسنان عام، و126 عيادة عامة، و222 مركزاً للرعاية المنزلية، و101 مركز طب بديل.

وبموازاة التوسّع في أعداد المنشآت الصحية، شهدت دبي زيادة لافتة في أعداد الكوادر الصحية من الأطباء والممرضين والفنيين، حيث ارتفع إجمالي العاملين في القطاع الصحي إلى أكثر من 69 ألفاً و400 مهني في 2025 مقارنة بنحو 64 ألفاً و100 مهني في 2024، بنسبة نمو تجاوزت 8% مع استمرار استقطاب نخبة الكفاءات الطبية من مختلف دول العالم.

وأكّد المدير العام لهيئة الصحة في دبي، الدكتور علوي الشيخ علي، أن القطاع الصحي الخاص يُشكّل أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية في الإمارة، مشيراً إلى التطورات المتسارعة في البنية التحتية والحلول الذكية والخدمات النوعية، والتي تعكس قدرة هذا القطاع على مواكبة طموحات الإمارة وتطلعاتها نحو ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للرعاية الصحية المتقدمة.

وأضاف أن النمو الملحوظ في أعداد المنشآت الصحية، يُظهر بوضوح ثقة المستثمرين بالبيئة الصحية التنظيمية، والحوافز والتشريعات المرنة التي توفرها دبي، ما يجعلها مقصداً لكبرى المؤسسات الطبية متعددة الجنسيات.

وأكّد أن القطاع الصحي يُعدّ شريكاً في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية دبي المستقبلية، ليس فقط من خلال التوسُّع في البنية التحتية الصحية وتطويرها، بل أيضاً عبر استقطاب نخبة من الكفاءات الطبية والتمريضية والفنية والإدارية من مختلف أنحاء العالم، والتي تشير الزيادة الملحوظة في أعدادها إلى أن دبي أصبحت مركزاً مفضلاً للمهنيين الصحيين، الذين يبحثون عن بيئة عمل متطورة، وفرص للنمو والتقدُّم المهني، ومنظومة تشريعية تضمن الارتقاء بمستوياتهم، والمحافظة على استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبها، أكّدت المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالإنابة في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة أسماء الشريف، أن الزيادة الكبيرة في أعداد المستشفيات والمراكز التخصصية والمنشآت المعتمدة دولياً، تُعزّز مكانة دبي وجهةً مفضلةً للسياحة الصحية، وخياراً رئيساً للباحثين عن جودة الحياة والرفاهية، مشيرةً إلى أن التطور الذي يشهده القطاع الصحي في دبي يُعدّ جزءاً من رؤية شاملة وخطط عمل هدفها الارتقاء بمستقبل الصحة في الإمارة.