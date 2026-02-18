المستشفى الأمريكي بدبي شريكاً استراتيجياً للرعاية الصحية لقمة الإعلام العربي 2026

أعلن نادي دبي للصحافة عن انضمام مجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي بدبي شريكاً استراتيجياً للرعاية الصحية لقمة الإعلام العربي 2026، الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه في المنطقة، الذي يُقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال الفترة من 31 مارس إلى الثاني من أبريل 2026، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية تكاملاً مؤسسياً بين قطاعين حيويين يشكلان ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية المستدامة؛ قطاع الإعلام من ناحية بما يمثله من قوة ناعمة وأداة لصناعة الوعي والتأثير، وقطاع الرعاية الصحية من ناحية أخرى باعتباره ركيزة جودة الحياة والاستقرار المجتمعي.

وتضم القمة، التي ينظمها نادي دبي للصحافة، تحت مظلتها هذا العام مجموعة من أبرز المبادرات الإعلامية في العالم العربي، تشمل منتدى الإعلام العربي، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الأفلام، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، ومنتدى الاتصال الحكومي، وقمة التواصل الاجتماعي العرب، إلى جانب استضافة منتديات عالمية بالتعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية، فضلاً عن جائزة الإعلام العربي، وجائزة الإعلام للشباب العربي – إبداع، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.

وأكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، أن انضمام المستشفى الأمريكي بدبي شريكاً استراتيجياً للرعاية الصحية، يعكس عمق الشراكات المؤسسية التي تقوم عليها القمة، ويجسد نهج دبي في تعزيز التعاون بين القطاعات لتحقيق أعلى معايير التنظيم والتميز.

وقالت: «ننظر إلى قمة الإعلام العربي بوصفها منصة استراتيجية تجمع قيادات الإعلام وصنّاع القرار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، ومن هنا تأتي أهمية تكامل الجهود مع مؤسسات وطنية رائدة مثل المستشفى الأمريكي في دبي، الذي يمثل نموذجاً للتميز في قطاع الرعاية الصحية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي في دبي، شريف بشارة: «نفخر بشراكتنا الأولى مع نادي دبي للصحافة وقمة الإعلام العربي بصفتنا الشريك الاستراتيجي للرعاية الصحية، لما تمثله القمة من منصة رائدة للحوار المهني المتوازن حول واقع ومستقبل الإعلام في العالم العربي».

وأضاف: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم المبادرات الرائدة التي تسهم في تطوير قطاع الإعلام، وتعزيز دور المستشفى الأمريكي بدبي في تقديم أعلى مستويات الرعاية والخدمات الصحية لأفراد المجتمع، بما ينسجم مع رؤيتنا في تعزيز التميز والابتكار في مجالات عملنا كافة».

بدورها، أكدت مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا، أن التعاون مع المستشفى الأمريكي في دبي يمثل امتداداً لعلاقات مؤسسية قائمة على الثقة والرؤية المشتركة، ويسعدنا في نادي دبي للصحافة أن نبني شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسة تؤمن بأهمية الإعلام ودوره في تعزيز التنمية.

وقالت الملا: «وجود شريك للرعاية الصحية بحجم وخبرة المستشفى الأمريكي في دبي، يعكس مستوى الاحترافية والتنظيم الذي تتميز به القمة، ويؤكد أن نجاح الأحداث الكبرى لا يتحقق إلا من خلال تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات. كما أن هذه الشراكة تفتح آفاقاً للتعاون في مجالات التوعية الصحية والإعلام المسؤول، بما يخدم المجتمع ويعزز جودة الحياة».