إطلاق خدمة «الفحص الطبي الموحّد» للإقامة والصحة المهنية في دبي

أعلنت «دبي الصحية» - ضمن مبادرات «بُناة المدينة»، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتطوير الخدمات الحكومية المشتركة - إطلاق خدمة «الفحص الطبي الموحّد»، التي تدمج إجراءات فحوص اللياقة الطبية للإقامة والصحة المهنية ضمن طلب واحد ومسار موحّد، في خطوة نوعية تهدف إلى اختصار الإجراءات، وتسهيل رحلة المتعامل، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتُنفذ هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، التي تشمل هيئة الصحة في دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وبلدية دبي، واللجنة العليا للتشريعات، ودائرة المالية، وذلك في إطار مبادرات «بُناة المدينة»، التي تهدف إلى تصميم وتنفيذ خدمات حكومية مشتركة تقدم تجربة استثنائية للمتعاملين.

ويتم التقديم على الخدمة الجديدة، لمختلف الفئات العاملة في القطاعات المهنية، من خلال إجراء موحد يجمع فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية في طلب واحد بشكل تلقائي ومؤتمت، بناءً على بيانات المهنة التي يتم التقديم عليها، ما يتيح استكمال جميع الفحوص في زيارة واحدة فقط، يلي ذلك إصدار الإقامة تلقائياً بعد صدور نتائج الفحوص الطبية.

وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بالخدمات الحكومية، وربط قواعد البيانات لدى الجهات المعنية، بما يضمن إجراءات أسرع وأكثر دقة.

وقال مدير عام هيئة الصحة في دبي، الدكتور علوي الشيخ علي، إن إطلاق خدمة «الفحص الطبي الموحَّد» يعكس نهج دبي في تطوير العمل الحكومي المشترك، عبر مسار رقمي موحَّد يُعزّز كفاءة إنجاز فحوص اللياقة الطبية للإقامة والصحة المهنية.

وأكّد أهمية هذه المبادرة ودورها الفاعل في أتمتة العمليات وتوحيد وتسريع تبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز التخطيط الوقائي، ومواكبة متطلبات النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة.

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، إن دور إقامة دبي يتمحور حول ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات بأسلوب مؤتمت وآمن مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن توفير البيانات الدقيقة لدى جميع الجهات المشتركة في تقديم الخدمة، وتسريع الإجراءات، وإصدار الإقامة بسلاسة فور استكمال المتطلبات، بما ينعكس مباشرة على جودة تجربة المتعامل، وكفاءة المنظومة الحكومية ككل.

وأكّد مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن إطلاق خدمة «الفحص الطبي الموحد» يُمثّل خطوة استراتيجية لدعم منظومة الرقابة والتفتيش في إمارة دبي، تعكس التزام الجهات الحكومية في دبي بتقديم خدمات مبتكرة تدعم تنافسية الإمارة عالمياً، وتواكب النمو الاقتصادي والسكاني، بما يضمن بيئة عمل آمنة وصحية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتجعل من دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر شريف: «تُجسّد خدمة (الفحص الطبي الموحد) نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية المشتركة، عبر توحيد الإجراءات وتكامل الأنظمة بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل، ورفع مستوى جودة الخدمة المقدّمة».

وسيتم تقديم خدمة «الفحص الطبي الموحد» في ثمانية مراكز للياقة الطبية تابعة لـ«دبي الصحية» تشمل: مركز القرهود للياقة الطبية، ومركز النهدة للياقة الطبية، ومركز الكرامة للياقة الطبية، ومركز اليلايس للياقة الطبية، ومركز بر دبي للياقة الطبية، ومركز المنطقة الحرة في جبل علي للياقة الطبية، ومركز زعبيل للياقة الطبية، ومراكز «سالم الذكي»، سيتم وكذلك، خلال المرحلة المقبلة، العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز فحص اللياقة الطبية، لمواكبة النمو في أعداد المتعاملين.