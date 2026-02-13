مركز فقيه للإخصاب يفتتح فرعاً جديداً في مدينة خليفة

افتتح مركز فقيه للإخصاب، أحد أبرز مزوّدي خدمات علاج العقم في منطقة الشرق الأوسط، أحدث فروعه في شارع الفرسان بمدينة خليفة بأبوظبي، ليصبح بذلك الفرع الحادي عشر للمجموعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي هذا الافتتاح ضمن استراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز حضوره الإقليمي في مجال الإخصاب،

مع الالتزام بتوسيع فرص الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وتقديم خدمات علاجية متقدمة للأزواج وفق أحدث البروتوكولات الطبية.

وقال الدكتور مايكل فقيه، مؤسس مجموعة مراكز فقيه للإخصاب: "يسعدنا تعزيز حضور مركز فقيه للإخصاب في مدينة خليفة، بما يتيح لنا تقديم خدمات علاجية عالية الجودة للمرضى الباحثين عن رعاية فائقة في مجال الإخصاب. ويأتي افتتاح هذا الفرع تماشيًا مع استراتيجية هيئة الصحة في أبوظبي الرامية إلى رفع جودة خدمات الرعاية الصحية وتقديم تجربة مثلى للمرضى، لذا حرصنا على أن يوفر الفرع الجديد أعلى مستويات الراحة للمرضى ويضمن الخصوصية القصوى خلال رحلتهم العلاجية في مختلف أقسام المركز، بما يضمن تقديم رعاية متكاملة آمنة وموثوقة تلبي كافة احتياجاتهم."

وأضاف: "وتأتي هذه الخطوة أيضًا انسجامًا مع توجهات دولة الإمارات، وعلى رأسها إمارة أبوظبي، التي أولت الأسرة مكانة محورية، من خلال خطط ومبادرات متعدّدة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتمكين أفراد المجتمع. وفي هذا الإطار، يحرص مركز فقيه للإخصاب على دعم هذه الجهود عبر توفير خدمات متخصصة تساعد الأزواج على تحقيق حلم تكوين أسرة. ويعكس افتتاح الفرع الجديد التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات لتقديم رعاية صحية متخصصة ومبتكرة للأزواج الباحثين عن حلول علاج للعقم."

وأوضح الدكتور فقيه: "نحن مستمرون في التوسع الإستراتيجي لشبكة مراكزنا، خصوصاً في ظل تزايد الطلب على علاجات الإخصاب مع ارتفاع معدلات العقم في المنطقة. كما أن ازدياد الوعي لدى الأزواج بضرورة التعامل المبكر مع مشكلات الخصوبة يُعد مؤشراً مشجّعاً يعكس تغير نظرة المجتمع نحو هذه القضية، ويسهم في الوصول إلى نتائج علاجية أفضل عبر التدخل الطبي المتخصص في الوقت المناسب."

وتابع قائلاً: "يوفّر الفرع الجديد علاجات متقدمة باستخدام أحدث التقنيات والبروتوكولات العالمية، تحت إشراف نخبة من الخبراء والأطباء المعتمدين والمتخصصين في مجال الإخصاب، لضمان مساعدة الأزواج على تحقيق حلمهم بالأبوة والأمومة".

ويقدّم الفرع الجديد مجموعة متكاملة من خدمات الإخصاب، تشمل علاج العقم لدى النساء والرجال، والحقن المجهري، والتلقيح داخل الرحم، والفحوصات الجينية، وحفظ الخصوبة، وتحديد جنس الجنين، بالإضافة إلى خدمات طبية متخصصة أخرى.

ويتميّز موقع الفرع الجديد في شارع الفرسان بمدينة خليفة بسهولة الوصول، مما يمنح المرضى راحة أكبر ويغنيهم عن الحاجة للتنقل إلى فرع أبوظبي لتلقي العلاج.