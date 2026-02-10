حضور إماراتي بارز في قائمة "إيكونومي ميدل إيست" لقادة الرعاية الصحية بالشرق الأوسط 2026

ضمت "قائمة الـ 30 من قادة الرعاية الصحية الذين يجب متابعتهم في عام 2026" الصادرة عن منصة "إيكونومي ميدل إيست" (Economy Middle East) قائمة كبيرة من قادة الرعاية الصحية في الإمارات، حيث يعكس هذا الحضور القوي النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الصحة في دولة الإمارات، والتحول نحو نماذج رعاية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والطب الشخصي، والابتكار الأكاديمي.

أبرز القادة الإماراتيين في القائمة:

أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع

منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة – أبوظبي

الدكتور علوي الشيخ علي مدير عام هيئة الصحة بدبي

الدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لـ "دبي الصحية"

الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

الدكتور راشد السويدي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة

الدكتور مروان الكعبي الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية

عمران الخوري رئيس مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة

كما تشمل القائمة مسؤولي شركات عالمية وإقليمية يتخذون من الإمارات مركزاً لعملياتهم:

إيسكرا ريك نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية في شركة "أسترازينيكا"

هاين فان إيك الرئيس التنفيذي لشركة ميديكلينيك الشرق الأوسط

جورج باسكال هابر الرئيس التنفيذي كليفلاند كلينك أبوظبي

نيكول سيروتين الرئيس التنفيذي لمعهد الحياة الصحية في أبوظبي

أكرم سامي دهيني نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة "أوراكل هيلث"

أسامة الحاج المدير العام ورئيس قسم الأدوية البشرية لمنطقة الشرق الأدنى والإمارات في شركة "بوهرينغر إنجلهايم"

أليشا موبن المديرة الإدارة لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية"

ديميتريس مولافاسيليس الرئيس التنفيذي لمجموعة M42 (ومقرها أبوظبي).

إيلي شالو الرئيس والمدير التنفيذي للأسواق العالمية في GE HealthCare .

. رودريغو بوغا رئيس منطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا في شركة "فايزر"

شانيلا لايجو الرئيسة التنفيذية لمجموعة "ميدكير" للمستشفيات والمراكز الطبية.

شريف بشارة الرئيس التنفيذي للمستشفى الأميركي دبي.

شايستا آصف الرئيسة التنفيذية لمجموعة "بيور هيلث".

فيفيك كانادي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "سيمنز هيلثينيرز"

فينتشنزو فينتريسيلي الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

زنوبيا شمس الرئيسة المشاركة لمجموعة زليخة للرعاية الصحية.

زيد الخياط المدير العام لشركة الخياط للاستثمارات.

عوامل الريادة الإماراتية في عام 2026

وفقاً للتقرير، يعود تفوق القادة الإماراتيين في هذه القائمة إلى عدة ركائز استراتيجية:

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: تبني القادة لتقنيات متقدمة مثل مشروع الجينوم الإماراتي وربطه بالسجلات الصحية الإلكترونية لتوفير رعاية مخصصة.

الشراكات الاستراتيجية: التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص ومع المؤسسات الأكاديمية العالمية.

الاستدامة والحوكمة: دمج معايير الاستدامة (ESG) في صلب العمليات الصحية، وتقليل البصمة الكربونية للمنشآت الطبية.

التعليم الطبي: التركيز على بناء كوادر وطنية مؤهلة عبر مؤسسات أكاديمية رائدة مثل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

ويؤكد تصدر الكفاءات الإماراتية لهذه القائمة لعام 2026 أن دولة الإمارات أصبحت "مُصدراً" للابتكار والسياسات الصحية التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.