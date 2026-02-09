98 شركة فرنسية تستعرض ابتكاراتها

تستعرض 98 شركة فرنسية ابتكاراتها الطبية خلال مشاركتها في المعرض، وتسلط مشاركة فرنسا - التي تقام تحت مظلة مبادرة الرعاية الصحية الفرنسية «فرانش هيلثكير» - الضوء على الخبرات الفرنسية في مجالات المعدات والأجهزة الطبية، وجراحة العظام والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والأشعة والتصوير الطبي.

وسيتمكن زوار الأجنحة الفرنسية من اكتشاف باقة من الابتكارات الرائدة في مجال الرعاية الصحية تشمل التقنيات الطبية المتقدمة، وحلول البنية التحتية للمستشفيات، والصناعات الدوائية، والصحة الرقمية، بما يعكس التزام فرنسا الراسخ بالابتكار والاستدامة وتقديم رعاية تتمحور حول المريض.

وقال المدير العام لوكالة «بيزنس فرانس» في منطقة الشرق الأوسط، أكسيل بارو، إن فرنسا شريك موثوق لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في بناء أنظمة صحية عالية الأداء.