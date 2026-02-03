مستشفى الزهراء دبي يقدّم تقنية التصوير المقطعي المحوسب بتقنية عدّ الفوتونات من الجيل التالي في دولة الإمارات لتعزيز قدرات التصوير التشخيصي

أعلن مستشفى الزهراء بدبي عن تركيب جهاز طبقي محوري بتقنية عدّ الفوتونات NAEOTOM Alpha من انتاج شركة سيمنس كخطوة مهمة في مجال تطوير التصوير المقطعي المحوسب وتوسيع قدراته في مجال التصوير التشخيصي.

يمثل التصوير المقطعي المحوسب بتقنية عدّ الفوتونات جيلًا جديدًا من تقنيات التصوير المقطعي يختلف عن التصوير المقطعي التقليدي عبر رصد وعدّ فوتونات الأشعة السينية الفردية. ويتيح هذا النهج تحسين الدقة المكانية، وتقليل الضجيج الصورة، وإتاحة المعلومات الطيفية Spectral information مع كل فحص، بما يدعم تقييمًا تشريحيًا ووظيفيًا أكثر تفصيلًا عبر نطاق واسع من التطبيقات السريرية.

تعزيز جودة الصورة والثقة التشخيصية

مقارنةً بأنظمة التصوير المقطعي التقليدية، يتيح التصوير المقطعي بتقنية عدّ الفوتونات دقة مكانية أعلى، ما يدعم إظهار التفاصيل التشريحية الدقيقة مع تقليل تشوهات الصور ، كما تمكّن خاصية Spectral imaging الأطباء من التمييز بين مواد مثل اليود والكالسيوم والأنسجة الرخوة ضمن فحص واحد، دون الحاجة إلى بروتوكولات تصوير إضافية مما يعزز الثقة التشخيصية، لا سيما في الحالات السريرية المعقدة التي تكون فيها وضوح الصورة أمرًا حاسمًا.

دعم سلامة المرضى عبر كفاءة الجرعة الإشعاعية

تم تصميم الجهاز لتقديم جودة صورة عالية عند مستويات جرعة إشعاعية أقل مقارنةً بأنظمة التصوير المقطعي التقليدية. وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة في تصوير الأطفال واليافعين، وتصوير القلب، والمرضى الذين يحتاجون إلى فحوصات متابعة متكررة.

كما يمكن بالتقنيات المتطورة الموجودة بالجهاز بتقليل المادة الظليلة المعطاة للمرضى مع المحافظة على وضوحية الصور، بما قد يفيد المرضى المصابين بضعف وظائف الكلى أو غيرها من عوامل الخطورة.

توسيع القدرات في تصوير القلب والأوعية الدماغية

في تصوير القلب يدعم التصوير المقطعي بتقنية عدّ الفوتونات تصوير الشرايين التاجية بالتصوير المقطعي و خاصة عند المرضى الذين كان تصويرهم يمثل تحديًا تقليديًا، مثل من لديهم تكلسات تاجية مرتفعة، أو مؤشر كتلة جسم مرتفع، أو معدلات نبض أعلى. وقد أظهرت الخبرة السريرية أن تحسين الدقة المكانية قد يدعم تقييمًا أكثر دقة لأمراض الشرايين التاجية ويساعد الأطباء في تخطيط العلاج

وفي تصوير السكتات الدماغية والأوعية الدماغية، بفضل نظام التصوير السريع، ودقته العالية، والبرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التقييم في الوقت المناسب للبنى الوعائية وتروية الدماغ، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار السريري في الحالات الحساسة زمنيًا.

تطبيقات سريرية واسعة عبر تخصصات متعددة

إلى جانب أمراض القلب والأعصاب، يدعم التصوير المقطعي بتقنية عدّ الفوتونات نطاقًا واسعًا من التطبيقات السريرية، بما في ذلك تصوير الجهاز العضلي الهيكلي، والأورام، وتصوير البطن. وتتيح التقنية رؤية أوضح للكسور والزرعات/الغرسات والأورام والآفات المعقدة، حتى لدى المرضى ذوي مؤشر كتلة جسم مرتفع، وغالبًا ضمن فحص شامل واحد.

تعزيز و تطوير الرعاية الصحية المتقدمة في دبي

علّق الدكتورعمر علي، المدير الطبي في مستشفى الزهراء دبي، على إدخال التقنية قائلًا: إن إضافة تقنية التصوير المقطعي بتقنية عدّ الفوتونات تعكس استثمارنا المستمر في تقديم حلول تشخيصية متقدمة تدعم الدقة السريرية وسلامة المرضى. ويعزز هذا النظام قدرتنا على تقديم تصوير دقيق عبر تخصصات متعددة ويدعم اتخاذ قرارات سريرية مبنية على معلومات واضحة.

ويتوافق هذا التركيب مع طموحات دبي العالية في قطاع الرعاية الصحية عبر دعم إتاحة التقنيات التشخيصية المتقدمة وتعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي للرعاية الطبية التخصصية

نبذة عن مستشفى الزهراء دبي

يُعد مستشفى الزهراء دبي الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم خدمات طبية وجراحية شاملة عبر نطاق واسع من التخصصات بفضل تجهيزه بتقنيات طبية متقدمة ودعمه بفريق متعدد التخصصات من الاستشاريين المدرَّبين دوليًا، يلتزم المستشفى بتقديم رعاية عالية تتمحور حول المريض بتقديم أفضل العناية له ومتوافقة مع المعايير الدولية.