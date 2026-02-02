المستشفى الأمريكي دبي يحقق إنجازاً جديداً في الجراحة الروبوتية باقتناء نظام «دا فينشي 5» الروبوتي الجراحي المتطور

يواصل المستشفى الأمريكي دبي ترسيخ ريادته في مجال الجراحة الروبوتية، مع إعلانه عن اقتناء نظام «دا فينشي 5»، da Vinci 5 (DV5) الجراحي الروبوتي، في خطوة نوعية تعزز مكانته كمركز إقليمي رائد للجراحات الروبوتية والرعاية الصحية المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وينضم نظام «دا فينشي 5» إلى منظومة الجراحة الروبوتية المتطورة التي يمتلكها المستشفى الأمريكي دبي، والتي تشمل نظام «دا فينشي Xi - da Vinci Xi» المستخدم حالياً، إلى جانب نظام «دا فينشي SP - da Vinci SP» (ذو المنفذ الواحد)، حيث يُعدّ المستشفى الأمريكي دبي أول جهة رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط تقتنيه، لتوفر بذلك واحدة من أكثر منصات الجراحة الروبوتية شمولاً وتقدماً على مستوى المنطقة.

وتستند هذه الإنجازات إلى سجل حافل من الخبرة العملية، حيث أجرى المستشفى الأمريكي دبي حتى الآن نحو 3000 عملية جراحية روبوتية عبر مختلف التخصصات، ما يعكس مدى نضج منظومته الجراحية وكفاءة كوادره الطبية في تطبيق أحدث تقنيات الجراحة الروبوتية بدقة وأمان.

تحسينات

ويُمثّل نظام «دا فينشي 5» الجيل الأحدث من الجراحة بمساعدة الروبوت، حيث يتضمن أكثر من 150 تحسيناً تقنياً، من أبرزها تقنية التغذية الراجعة للقوة، وهي تقنية رائدة من نوعها تُستخدم للمرة الأولى، وتمكّن الجراح من قياس مقدار الضغط المطبّق على الأنسجة أثناء الجراحة. وتُعدّ هذه التقنية نقلة نوعية تُمكّن الجراحين، بمختلف مستويات الخبرة، من تقليل الضغط المُطبق على الأنسجة بنسبة تصل إلى 43% من خلال استشعار حركات الدفع والسحب عند طرف الأداة الجراحية، ما يسهم بشكل ملموس في تحسين التعامل مع الأنسجة وتقليل فترة التعافي للمرضى.

كما يتميّز النظام الجديد بدقة تصوير فائقة تتيح عرض صور ثلاثية الأبعاد شديدة الواقعية، إضافة إلى قوة حوسبة أعلى بما يصل إلى 10000 ضعف، فضلاً عن وحدة تحكم جراحية مصممة لتعزيز راحة الجراح وكفاءة الأداء، بما يرفع مستويات الدقة، ويحد من التأثير في الأنسجة، وسيمكن ذلك المستشفى الأمريكي دبي من تلبية نطاق أوسع من احتياجات الجراحة الروبوتية عبر مختلف التخصصات الطبية، وتعزيز الدقة في العمليات المعقدة طفيفة التوغل، إلى جانب دعم برامج التدريب الجراحي المتقدم.

ويُعدّ مركز التميّز في جراحة الروبوت بالمستشفى الأمريكي دبي (COERS) أول منشأة رعاية صحية خاصة في المنطقة تحصل على اعتماد مؤسسة المراجعة الجراحية الأمريكية (SRC)، ويعكس هذا الاعتماد التزام المستشفى الراسخ بتبني أحدث التقنيات الطبية، بهدف تحسين نتائج المرضى، وتحقيق التميّز السريري، والإسهام في رسم مستقبل الرعاية الجراحية المتقدمة في المنطقة.

