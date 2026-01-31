مجلس إدارة «دبي الصحية» يستعرض إنجازات 2025 ويبحث مشاريع التطوير المقبلة

عقد مجلس إدارة «دبي الصحية» اجتماعاً برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، وحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث استعرض المجلس أبرز الإنجازات التي حققتها المنظومة الصحية في دبي خلال العام الماضي، وبحث عدداً من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وقد عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام 2026، في المقر الرئيس لـ«دبي الصحية»، بحضور أعضاء المجلس: الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جرير، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والدكتور عامر شريف، والدكتورة حنان السويدي.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بأعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية»، مثمناً جهودهم المتواصلة في تطوير المنظومة الصحية بدبي، وتنفيذ أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تهدف إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.

وأشاد سموّه بجهود فرق العمل في «دبي الصحية»، وما حققوه من إنجازات ملموسة خلال العام الماضي، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق المزيد من النجاحات والتميز خلال العام الجاري، بما يسهم في الارتقاء بصحة المجتمع وتعزيز جودة حياته.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ترأست الاجتماع الأول لمجلس إدارة (دبي الصحية) في عام 2026، حيث استعرضنا إنجازات العام الماضي، وبحثنا عدداً من المشاريع التطويرية للمرحلة المقبلة».

وأضاف سموّه: «نمضي بثقة نحو منظومة صحية تُعلي رفاه المجتمع وتعزّز جودة الحياة، بجهود كوادر مخلصة تُحدث أثراً حقيقياً كل يوم».

من جانبه، أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها العالمية عبر بناء منظومة صحية متكاملة ترتكز على المعرفة والابتكار والكوادر المؤهلة، مشيراً إلى أن «دبي الصحية» نجحت من خلال منظومتها الصحية الأكاديمية في تحقيق التكامل الفعّال بين التعليم الطبي والبحث العلمي والرعاية والعطاء، لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة.

واطلع المجلس، خلال اجتماعه، على عدد من المبادرات النوعية التي تهدف «دبي الصحية» من خلالها إلى الارتقاء بجودة الخدمات.

