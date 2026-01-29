«صحة دبي»: 4.6 ملايين مستفيد من التغطــية التأمينية و43.6 مليون مطالبة

كشف تقرير نظام الحسابات الصحية في دبي «حصد»، لعام 2024، عن حزمة من المؤشرات القوية التي تعكس تطور منظومة التأمين الصحي في الإمارة، وتعاظم دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز جودة الحياة، حيث بلغ عدد المستفيدين من التغطية التأمينية أكثر من 4.6 ملايين مستفيد و43.6 مليون مطالبة تأمينية.

وأظهر التقرير الصادر عن هيئة الصحة بدبي أن إسهام الإنفاق الصحي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بلغت 5.5%، في حين شكّل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تمويل الرعاية الصحية، مستحوذاً على نحو 50% من إجمالي الإنفاق الصحي.

وأوضح التقرير أن إجمالي الإنفاق الصحي في إمارة دبي عام 2024 بلغ نحو 24.55 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، مشيراً إلى أن مصادر التمويل الخاصة، ومنها التأمين الصحي الخاص ومدفوعات الأسر، شكّلت نحو 62% من إجمالي الإنفاق الصحي (15.29 مليار درهم)، مقابل 38% لمصادر التمويل الحكومية (9.26 مليارات درهم)، في انعكاس لطبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل وتقديم الخدمات الصحية، في حين لم تتجاوز نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية المقدّمة خارج الإمارة نحو 1% من إجمالي الإنفاق، الأمر الذي يشير إلى كفاءة المنظومة وقدرتها على تلبية معظم الاحتياجات الصحية داخل دبي.

وأوضح التقرير قوة وتكامل شبكة منظومة التأمين الصحي بدبي التي تضم 44 شركة تأمين، و16 شركة لإدارة المطالبات، و3660 مزود خدمة صحية، و139 وسيط تأمين، ما يعكس اتساع نطاق التغطية وكفاءة البنية التشغيلية للمنظومة وسهولة الوصول إلى خدمات متنوعة وعالية الجودة في مختلف أنحاء الإمارة.

ويستند تقرير «حصد» إلى منهجية نظام الحسابات الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بما يضمن دقة البيانات وقابليتها للمقارنة الدولية، ويعزّز مكانة دبي ضمن المنظومات الصحية التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في قياس وتحليل الإنفاق الصحي.