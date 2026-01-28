"مستشفى ياس" و"أبوظبي للخلايا الجذعية" يستعرضان أحدث ممارسات طب الأطفال في الكويت

شارك مستشفى ياس - مدينة خليفة، بالشراكة مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية "ADSCC"، في مؤتمر طب الأطفال الذي عقد في دولة الكويت، في خطوة تعكس الدور الريادي للمؤسستين في دعم التعاون الصحي الإقليمي، وتبادل الخبرات الطبية المتقدمة، والارتقاء بخدمات رعاية الأطفال، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية على مستوى المنطقة.

وجاءت هذه المشاركة تأكيدا لالتزام مستشفى ياس - مدينة خليفة ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية بتطوير طب الأطفال عبر تبنّي الابتكار الطبي والممارسات السريرية المبنية على الأدلة العلمية، إلى جانب تعزيز نموذج العمل متعدد التخصصات، بما يواكب أحدث المعايير العالمية في تقديم الرعاية الصحية.

كما شكّل المؤتمر منصة فاعلة للتواصل مع نخبة من أطباء واستشاري طب الأطفال وصنّاع القرار الصحي من مختلف دول المنطقة، وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات الطبية الحديثة.

وسلّطت المشاركة الضوء على المكانة المتنامية لمستشفى ياس - مدينة خليفة كمركز متخصص في تقديم خدمات طبية نوعية للأطفال، مدعومة بالخبرات السريرية والبحثية المتقدمة التي يوفرها مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، في إطار التزام مشترك بتقديم رعاية صحية شاملة وعالية الجودة للأطفال وأسرهم.

وقالت المدير التنفيذي للشؤون الطبية لمستشفى ياس - مدينة خليفة الدكتورة ميسون الكرم، إن المشاركة في مؤتمر طب الأطفال بالكويت تؤكد قناعة المستشفى بأن تطوير رعاية الأطفال يستند إلى تبادل المعرفة وبناء الشراكات الإستراتيجية المؤثرة، مشيرةً إلى أن التعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية يسهم في نقل الخبرات الطبية وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال في المنطقة.