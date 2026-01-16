"الإمارات للدواء" تعلن سحبًا احترازيًا طوعيًا لدفعات محددة من حليب الأطفال نستله (S26 AR GOLD)

كشفت مؤسسة الإمارات للدواء عن وجود منتج إضافي S26 AR ضمن نطاق السحب الطوعي والاحترازي لمنتجات حليب الأطفال "نستله" والمستخدمة تحت إشراف طبي فقط، وحفاظاً على الصحة والسلامة، أعلنت المؤسسة عن التشغيلات المتأثرة بقرار السحب وهي: 5185080661، 5271080661، 5125080661

ويأتي هذا الإجراء نتيجة احتواء أحد مدخلات الإنتاج على آثار من بكتيريا Bacillus cereus، التي قد تُنتج مادة Cereulide، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات صحية، من بينها التسمم الغذائي وبعض الأعراض الهضمية مثل الغثيان والتقيؤ وآلام البطن.

وأكدت المؤسسة أنه، وبالتنسيق مع شركة «نستله»، تم التحفّظ على جميع التشغيلات المعنية المتوفرة في مستودعات الموزعين، مع الاستمرار في استكمال إجراءات سحب أي كميات متبقية من الأسواق، وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة وبالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة في الدولة، لضمان إزالة التشغيلات المتأثرة من جميع منافذ البيع، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للدواء، انطلاقًا من حرصها على تعزيز التواصل مع المستهلكين وضمان حصولهم على المعلومات من مصادر موثوقة، أن شركة نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشرت البيان التفصيلي الخاص بالسحب الاحترازي كما تعهّدت، إلى جانب إتاحة آليات تقنية تمكّن المستهلكين في الدولة من التحقق من المنتجات المتأثرة وطلب الاسترداد أو الاستبدال بسهولة.

ويشمل ذلك:

نظام إلكتروني للتحقق من أرقام الدُفعات المتأثرة :

https://www.nestlefamilynes-mena.com/en/recall

ودعت مؤسسة الإمارات للدواء المستهلكين إلى الاستفادة من هذه القنوات والالتزام بالإرشادات الواردة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة وحماية الصحة العامة.

ويُشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية مؤسسة الإمارات للدواء الهادفة إلى ترسيخ منظومة الأمن الدوائي في الدولة، وضمان استدامة توفير المنتجات الطبية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. وتجسّد هذه الاستراتيجية جاهزية المؤسسة وقدرتها على الاستجابة السريعة لحماية الصحة العامة، من خلال نظام رقابي متكامل يعتمد على التحليل الاستباقي للمخاطر، والرصد المستمر لسلاسل الإمداد الدوائي محليًا وعالميًا.

كما تؤكد المؤسسة التزامها بالشفافية في التواصل والمسؤولية في اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي مع مختلف الشركاء المعنيين، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية، ويحافظ على سلامة المرضى وجودة الدواء بوصفهما أولوية قصوى في جميع الأطر والسياسات التنظيمية.