4 ركائز مهمة لاختيار التأمين الصحي للعمالة.. أبرزها التغطية الفعلية وسرعة العلاج

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربعة أساسيات مهمة لأصحاب العمل لاختيار التأمين الصحي المناسب للعمالة، مؤكدة أن الاختيار المدروس للتأمين الصحي ينعكس بشكل مباشر على استقرار العمال وانتظام العمل، ويسهم في بناء بيئة عمل صحية ومستدامة.

وأشارت الوزارة، قبل اختيار التأمين الصحي للعمالة، إلى ضرورة التأكد من «أن الاحتياجات الصحية الأساسية للعمال مغطاة بشكل فعلي، وأن إجراءات الموافقات واضحة وسريعة لتفادي تأخير العلاج، وأن الوصول إلى الشبكة الطبية سهل، وأن تكون قريبة من أماكن عمل أو سكن العمال، وأن تكون الشروط واضحة لضمان استقرار الخدمة الصحية للعمال».

وأكدت الوزارة، في تقرير لها نشرته عبر منصتها الرقمية، أن التزام هذه الأسس يسهم في تعزيز سلامة العمال ورضاهم الوظيفي، كما يدعم استمرارية الإنتاجية ويحد من المشكلات المتعلقة بتأخر العلاج.

وشددت على أهمية أن يكون اختيار التأمين الصحي متوازناً بين جودة الخدمات والتغطية الشاملة والسرعة في الاستجابة، بما يخدم مصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وذكرت الوزارة أن باقة التأمين الصحي الأساسية توفّر تغطية صحية شاملة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، ضمن منظومة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

وتخفّف الباقة العبء المالي عن أصحاب العمل، عبر تقديم تأمين صحي بتكلفة أقل بكثير من تحمّل نفقات العلاج، وتسهم في دعم تنافسية سوق العمل الإماراتي، من خلال تعزيز الحماية الصحية والاجتماعية، وترسيخ بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة للجميع.

‏وأشارت إلى أنه يمكن شراء وثيقة التأمين الصحي عبر الموقع الإلكتروني «‪whi.ae‬» أو من خلال مراكز خدمات الأعمال، كما يمكن التواصل مع مركز اتصال المجمع التأميني على الرقم 800382467.

وأوضحت أن التأمين الصحي الأساسي مخصص للعمالة المساعدة والعاملين في القطاع الخاص، ويشمل 380 مزود خدمة صحية في مختلف إمارات الدولة، مقارنة بـ100 مزود في السابق، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية العلاجية.

وكانت أشارت إلى أن تكلفة الباقة تبلغ 320 درهماً سنوياً فقط، فيما تمتد مدة الوثيقة لسنتين، مع إمكانية استرداد رسوم السنة الثانية في حال إلغاء تصريح العمل خلال السنة الأولى، بما يخفف الأعباء المالية عن أصحاب العمل.

وتوفر الباقة حزمة من المزايا الصحية الأساسية، تشمل علاج الأمراض المزمنة دون فترة انتظار، وعلاج الحالات الطارئة، والرعاية الصحية العامة، وخدمات النقل والإسعاف، إلى جانب الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية والخدمات المختبرية المجانية عبر «نوفتياس».

وأشارت إلى أنه يمكن شراء وثيقة التأمين الصحي من خلال مراكز خدمات الأعمال، داعية أصحاب العمل والعاملين إلى الاستفادة من هذه الباقة التي تسهم في دعم تنافسية سوق العمل الإماراتي، وترسخ منظومة حماية صحية متكاملة.