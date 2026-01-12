«تغطية فعلية وسرعة العلاج».. «التوطين» تحدد 4 أساسيات مهمة لاختيار التأمين الصحي للعمالة

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 4 أساسيات مهمة لأصحاب العمل لاختيار التأمين الصحي المناسب للعمالة، مؤكدة أن الاختيار المدروس للتأمين الصحي ينعكس بشكل مباشر على استقرار العمال وانتظام العمل، ويساهم في بناء بيئة عمل صحية ومستدامة.

وأوضحت الوزارة أن قبل اختيار التأمين الصحي للعمالة ضرورة التأكد من التالي:

الاحتياجات الصحية الأساسية للعمال مغطاة بشكل فعلي. إجراءات الموافقات واضحة وسريعة لتفادي تأخير العلاج. الوصول إلى الشبكة الطبية سهل وأن تكون قريبة من أماكن عمل أو سكن العمال. الشروط واضحة لضمان استقرار الخدمة الصحية للعمال.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه الأسس يساهم في تعزيز سلامة العمال ورضاهم الوظيفي، كما يدعم استمرارية الإنتاجية ويحد من المشاكل المتعلقة بتأخر العلاج.

وشددت على أهمية أن يكون اختيار التأمين الصحي متوازناً بين جودة الخدمات والتغطية الشاملة والسرعة في الاستجابة، بما يخدم مصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء.