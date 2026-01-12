دعم صحة القلب والعظام.. فوائد صحية لـ "مُخلّل الملفوف"

إذا كنت من عشاق النكهات الحامضة، إلى جانب أطباق الأكل الرئيسية، فمن الممكن أن يكون مذاق مُخلّل الملفوف اختياراً مناسباً لتعزيز صحتك أيضاً، وذلك لاحتوائه على مستويات كبيرة من حمض "اللاكتيك".

ويحتوي "مُخلّل الملفوف"، على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية والتي تُساعد في عمل الجهاز المناعي، بشكل أفضل، وتدعم الرؤية في الضوء الخافت، بالإضافة إلى الوقاية من السرطان، وتسريع التئام الجروح، من خلال فيتامينات (أ، ب،سي، ك)

ويساعد الملفوف، في فقدان الوزن، بالإضافة إلى دعم صحة القلب، من خلال تقليل ضغط الدم والكوليسترول، نظراً لوجود فيتامين "K2"، الذي يساهم كذلك في دعم صحة العظام، بحسب ما نشره موقع "سي إن إن".

كما يسهم في منع نمو البكتيريا الضارة، من خلال المساعدة على إنتاج الأجسام المُضادّة، لتحقيق التوازن في الجهاز الهضمي، إلى جانب تحسين أعراض متلازمة القولون العصبي.