"الإمارات للدواء" تعتمد "إنبيفا"(سوتاجليفلوزين) العلاج المبتكر لفشل القلب

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتمادها العلاج المبتكر "إنبيفا" (سوتاجليفلوزين) لعلاج فشل القلب، لتصبح الإمارات ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة ، تعتمد هذا العلاج المتقدم، في خطوة تعكس ريادتها في تبني الابتكارات الدوائية وتعزيز منظومة الرعاية الصحية.

يعد "إنبيفا" (سوتاجليفلوزين ) أول مثبط مزدوج لـ SGLT1 و SGLT2 معتمد لعلاج فشل القلب، وهو دواء فموي يسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، إلى جانب دعمه لصحة القلب والكلى وتم اعتماده للحد من مخاطر الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وتقليل حالات الدخول إلى المستشفى بسبب فشل القلب، إضافة إلى خفض الزيارات الطبية العاجلة المرتبطة بالحالة، لدى البالغين المصابين بفشل القلب أو السكري من النوع الثاني أو مرض الكلى المزمن أو من لديهم عوامل خطر قلبية أخرى.

يعتبر فشل القلب من الحالات الصحية المزمنة والخطيرة التي تؤثر في قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية متقدمة وزيادة معدلات التنويم في المستشفيات، ويشكل تحدياً صحياً عالمياً متزايداً.

وأظهرت الدراسات أن "إنبيفا" (سوتاجليفلوزين) يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بفشل القلب أو المهددين بالإصابة به كونه يسهم في تقليل المضاعفات وخفض خطر المشكلات القلبية الخطيرة فيما لوحظ أن المرضى الذين يبدأون استخدامه خلال فترة الاستشفاء يستشعرون فوائده العلاجية في وقت مبكر.

وأكدت المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء الدكتورة فاطمة الكعبي، أن اعتماد العلاج المبتكر "إنبيفا" (سوتاجليفلوزين) لعلاج فشل القلب يجسد التزام دولة الإمارات بتبني أحدث الابتكارات الدوائية العالمية، ويعكس مكانتها الريادية في تسريع وصول العلاجات المتقدمة والآمنة إلى المرضى، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحسين مخرجات الرعاية الصحية.

وأوضحت أن المؤسسة تولي أهمية قصوى لتطوير مسارات تنظيمية مرنة وفعالة، خاصة للعلاجات المتقدمة، بما يتيح الاستجابة السريعة للاحتياجات الطبية الضرورية، ويعزز قدرة النظام الصحي على التعامل مع الأمراض الخطيرة والصعبة ، مشيرة إلى أن هذا الاعتماد يعد مثالاً عملياً على التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التنظيم الدوائي .

وأضافت الكعبي أن هذه الموافقة تجسد حرص مؤسسة الإمارات للدواء على دعم منظومة صحية متكاملة ومستدامة، ترتكز على الابتكار والتكامل مع الشركاء في القطاع الصحي، مشددة على استمرار المؤسسة في العمل وفق أعلى المعايير التنظيمية العالمية لضمان توافر العلاجات النوعية، وتعزيز الوقاية، ودعم استدامة النظام الصحي الوطني وترسيخ صحة المجتمع.

من جانبه، قال الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوراسيا في شركة" Viatris " أيمن مختار: تمتلك الشركة خبرة طويلة في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية، تشمل الوقاية وإدارة المخاطر وعلاج الحالات المعقدة، ونسعى من خلال تواجدنا في دولة الإمارات إلى إتاحة علاج "إنبيفا" (سوتاجليفلوزين) للمرضى الأكثر حاجة إليه، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم".

