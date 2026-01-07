توفير خدمة النقل الطبي غير الطارئ لكبار المواطنين مجاناً

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، أن كبار المواطنين يحظون باهتمام بالغ من قبل حكومة دولة الإمارات، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير منظومة خدمات علاجية متكاملة وعالية الجودة تسهم في تعزيز رفاهيتهم وجودة حياتهم، مشيداً بالدور المجتمعي الذي تضطلع به مبادرة "الإسعاف الوطني" في تقديم خدمات النقل الطبي غير الطارئ لكبار المواطنين مجاناً.

جاء ذلك في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة اليوم "الأربعاء" حول توفير خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين لمراجعة المرافق الصحية، مشيراً إلى توفير "الإسعاف الوطني" لخدمة النقل غير الطارئ لكبار المواطنين ضمن مبادرة مجتمعية منظمة، ويتم تقديمها وفق جدول زمني محدد من خلال حجز الخدمة عبر المنصة الإلكترونية للإسعاف الوطني أو من خلال الاتصال فيما تتوفر هذه الخدمة بشكل مدفوع لبقية أفراد المجتمع في حال رغبتهم في الاستفادة منها، مؤكداً حرص الوزارة على توسيع نطاق الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

فيما قدم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عدداً من المقترحات لمعالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، تضمنت ضرورة إنشاء مسارات خاصة لسيارات الإسعاف، ودراسة إمكانية التعاقد مع شركات التأمين الصحي لتوفير خدمات النقل الطبي، إضافة إلى إدراج خطة زمنية لزيادة عدد سيارات الإسعاف بما يواكب التوسع السكاني والزيادة في أعداد المواطنين، وتحسين آليات الربط والتنسيق بين المستشفيات خلال عمليات النقل.

وعقب الوزير، على هذه المقترحات، مؤكداً أنها جديرة بالدراسة والاهتمام، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع المجلس الوطني الاتحادي لدراسة المقترحات بشكل تفصيلي، لما تمثله من أهمية مجتمعية، خاصة أنها تمس احتياجات كبار المواطنين وأسرهم، واعداً بالعمل المشترك للانتهاء من دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

في السياق ذاته، أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مؤسسة الإمارات أولت الخدمات المقدمة لكبار المواطنين أولوية قصوى، عبر شبكة متكاملة من المرافق الصحية المنتشرة في كل الإمارات الشمالية، حيث تضم شبكة الرعاية الصحية 20 منشأة للتأهيل تابعة للمؤسسة موزعة على 6 إمارات قدمت 85 ألف جلسة علاج طبيعي وتأهيل، بزيادة 6% مقارنة بعام 2024، ما يعكس التطور المستمر وحجم الاستجابة.

وقال السركال: خلال رده على سؤال برلماني حول "نقص عدد مراكز التأهيل لكبار المواطنين في الإمارات الشمالية" خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم: "تم إضافة 3 مراكز رعاية صحية أولوية، أسهمت في تقديم 4 آلاف جلسة تأهيلية لكبار المواطنين بزيادة 21% عن عام 2024، كما تم تطوير برامج طبية وعيادات افتراضية، إضافة إلى حصول كافة المؤسسات والمنشآت الصحية على الاعتماد الطبي.