«الصحة» تنظم ورشة «بيئات العمل الداعمة للصحة» في الفجيرة

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة «بيئات عمل داعمة للصحة» في الفجيرة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، لمراجعة الوضع الحالي لـ14 جهة خضعت لمعايير تقييم بيئة العمل الداعمة للصحة في الإمارة، وذلك كنموذج عملي ضمن خطوات تفعيل الدليل الوطني لتطبيق بيئات العمل المعززة للصحة 2025.

وتأتي الورشة في إطار مبادرة «مشاريع الـ100 يوم»، التي تعد مبادرات تنفيذية قصيرة المدى تهدف إلى تحقيق نتائج عملية وقابلة للقياس، وتسريع تنفيذ المبادرات ذات الأولوية، ودعم تحسين الأداء المؤسسي، ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى دمج مفاهيم الصحة الوقائية والرفاه في منظومة العمل، ما يعزز جودة الحياة، ويترجم السياسات الصحية إلى ممارسات تطبيقية، تسهم في تحسين صحة الموظفين ورفع كفاءة الأداء، بما ينسجم مع أولويات الدولة في بناء مجتمع أكثر توازناً واستدامة.

واستعرضت الورشة نتائج التقييم في عدد من الجهات الاتحادية والمحلية في إمارة الفجيرة، وركزت على بناء فهم مشترك للدور الحيوي لصحة الأفراد وأنماط حياتهم الصحية في التأثير في بيئة العمل، وسعت الورشة إلى دعم الجهات المشاركة في تحديد التحديات الصحية المرتبطة بأنماط العمل، وتعزيز قدراتها على تحليل الواقع المؤسسي، بما يضمن تطوير حلول عملية مبتكرة تستجيب لاحتياجات الموظفين، وتدعم استمرارية الأداء وتحقيق التوازن الوظيفي.

وتناولت الورشة تحقيق أهداف مشروع «بيئات عمل داعمة للصحة»، التي تأتي ضمن تفعيل الدليل الوطني لتطبيق بيئات العمل المعززة للصحة 2025، والذي يوفر إطاراً شاملاً لتطوير سياسات داعمة للرفاه الجسدي والنفسي والاجتماعي، حيث يهدف المشروع إلى الحد من عوامل الخطورة الصحية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، ودعم الوقاية والكشف المبكر، بما يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي، وتحسين الصحة العامة، وترسيخ ممارسات مؤسسية مستدامة تدعم جودة الحياة.

واستعرضت الورشة المراحل المعتمدة لتحقيق بيئة عمل صحية، والتي تبدأ بتقييم الوضع الحالي وتحليل الفجوات، مروراً بتخطيط البرامج وتحديد الأولويات، وصولاً إلى تنفيذ المبادرات وقياس أثرها بشكل دوري، كما ناقشت محاور تطوير بيئات العمل الداعمة للصحة، التي تشمل تعزيز السياسات التنظيمية، ودعم الصحة النفسية، وتشجيع النشاط البدني، وتحسين أنماط التغذية، بما يضمن نهجاً متكاملاً يراعي احتياجات الموظفين ويعزز الاستدامة المؤسسية.

وتطرقت الورشة إلى محاور الدليل الوطني لبيئات العمل الداعمة للصحة، والتي تشمل الدعم المؤسسي والسياسات التنظيمية، والصحة النفسية والرفاه، وأنماط الحياة الصحية، إلى جانب الصحة والسلامة المهنية، والفحص الصحي والوقاية، ودعم صحة الأم، وتهيئة بيئة عمل داعمة لأصحاب الهمم، وذلك ضمن إطار متكامل يهدف إلى تعزيز صحة الموظفين ورفاههم، ودعم بيئة عمل آمنة ومستدامة.