كوادر وموظفو «أراضي دبي» يتبرعون بالدم دعماً لحملة «دمي لوطني»

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فعالية التبرع بالدمّ ضمن حملة "دمي لوطني"، في مبادرة إنسانية تعكس التزام الدائرة بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع وترسيخ ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي.

وشهدت الفعالية إقبالاً لافتاً من كوادر الدائرة، في تجسيد عملي لحرصهم على دعم المرضى وتعزيز مخزون الدم، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الطبية العاجلة في مختلف المنشآت الصحية.

وأكدت الدائرة أن هذه المبادرة تنطلق من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية جزء لا يتجزأ من دورها المؤسسي، وامتداد طبيعي لرؤيتها التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، مشيرة إلى أنّ التبرع بالدم يُعد من أسمى صور العطاء الإنساني، لما له من أثر مباشر في إنقاذ الأرواح ودعم المرضى، مؤكدة أن دور الفرد في مثل هذه المبادرات لا يقل أهمية عن دور المؤسسات، إذ يشكّل الوعي والمشاركة المجتمعية الركيزة الأساسية لاستدامة هذه الجهود الإنسانية.

وأضافت الدائرة أن المشاركة في حملة "دمي لوطني" تعكس أهمية التكاتف بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع في المبادرات التي تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس، وتسهم في ترسيخ قيم العطاء والتكافل والتلاحم المجتمعي، التي تُعد من أبرز السمات التي تميّز مجتمع دولة الإمارات، كما شددت على حرصها المستمر على تشجيع موظفيها على الانخراط في المبادرات الصحية والإنسانية، بما يعزّز ثقافة التطوع، ويجسّد القيم المؤسسية لأراضي دبي في خدمة المجتمع ودعم جودة الحياة.

وتُنظم حملة "دمي لوطني" بالشراكة بين "خدمة الأمين" و"هيئة الصحة بدبي"، و"دبي الصحية" و"صحيفة الإمارات اليوم"، وتهدف إلى توفير وحدات الدم لعلاج المرضى، إلى جانب توفير وحدات الدم اللازمة لمركز الثلاسيميا، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم في المجتمع.

وتسعى الحملة إلى استقطاب متبرعين جدد، لاسيما ممن يتبرعون للمرة الأولى، بهدف توسيع قاعدة بيانات مركز التبرع بالدم، خاصةً من أصحاب فصائل الدم النادرة، كما تركز على تشجيع فئة الشباب من عمر 18 إلى 30 عاماً على التبرع، لتعزيز مفهوم التبرع بالدم كجزء من أسلوب حياة صحي، إلى جانب تشجيع مختلف الجهات الحكومية والخاصة على المشاركة في حملات التبرع.