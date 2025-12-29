«دبي الصحية» تُجري 234 عملية زراعة كُلى لمواطنين ومقيمين

أعلنت «دبي الصحية» نجاحها في إجراء 234 عملية زراعة كُلى لمرضى من المواطنين والمقيمين، بنسبة نجاح تجاوزت 95%، وذلك منذ انطلاق برنامج زراعة الكلى في دبي عام 2016، في خطوة تجسد تكامل الجهود والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة في دبي، وتأتي جهود «دبي الصحية»، كمنظومة صحية أكاديمية متكاملة في زراعة الكلى، في إطار نموذج رائد للعمل الحكومي المشترك، حيث تتضافر جهودها مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، تضم: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وسلطة مدينة دبي الطبية، ومطارات دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وجمارك دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والنيابة العامة في دبي، وميديكلينيك مستشفى المدينة، إلى جانب عدد من مستشفيات القطاع الخاص.

ويُشكل هذا التعاون المتكامل منظومة عمل موحّدة تدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى وتعزيز مكانة الدولة في مجال زراعة الأعضاء.

وبلغ إجمالي عمليات زراعة الكلى التي أجراها أطباء «دبي الصحية»، منذ انطلاق البرنامج قبل تسع سنوات، 234 عملية، شملت مرضى مواطنين ومن جنسيات مختلفة، 31.2% من بينهم أطفال، وتم إجراء 120 عملية في مستشفيات «دبي الصحية»، فيما تم إجراء 90 عملية في ميديكلينيك مستشفى المدينة بدبي، إلى جانب إجراء 24 عملية في مستشفى القاسمي في إمارة الشارقة.

وقال المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر شريف: «يجسد هذا النجاح أثر الشراكة البناءة والتعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، التي أسهمت في تسهيل الإجراءات وتعزيز منظومة زراعة الأعضاء. ويعكس هذا التعاون رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات، ويؤكد التزامنا بتقديم رعاية صحية متخصصة ترتقي بجودة الحياة».

وأضاف: «انطلاقاً من عهدنا الراسخ (المريض أولاً)، نحرص في (دبي الصحية) على أن يحصل مرضى الفشل العضوي على فرصة علاج متكاملة، ويجسد هذا النهج منظومة قيم إنسانية ترتكز على تكامل الرعاية والعطاء، حيث تسهم البرامج الداعمة التي تقدمها (مؤسسة الجليلة)، ذراع العطاء لـ(دبي الصحية)، في تمكين المرضى من الحصول على العلاج المناسب ومنحهم الأمل في حياة أفضل». وتابع: «أتوجه بالشكر إلى جميع الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في إنجاح البرنامج وتعزيز أثره في إنقاذ الأرواح، كما أشكر أصحاب الأيادي البيضاء من الداعمين والشركاء، والفرق الطبية لما قدموه من دعم للمرضى».

حالات متنوّعة

وتنوّعت الحالات التي استفادت من هذه العمليات لتشمل مرضى من البالغين والأطفال، حيث تم توفير الكلى لهم من متبرعين أحياء وآخرين متوفين، ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي حول أهمية التبرع بالأعضاء ودوره الحيوي في إنقاذ حياة المرضى.

وتُجري عمليات زراعة الأعضاء في «دبي الصحية» فِرَق طبية متعددة التخصصات، تعمل بانسجام وتكامل في جميع مراحل الرعاية، بدءاً من التقييم الدقيق للحالات، مروراً بإجراء العمليات المعقدة، وصولاً إلى برامج الرعاية اللاحقة المصممة بعناية لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل مريض لضمان أفضل النتائج العلاجية على المدى الطويل، وتقديم دعم متكامل يُجسّد التزام «دبي الصحية» بتوفير نموذج رعاية صحية يضع صحة المريض في مقدمة الأولويات.

برامج داعمة

وتقوم «مؤسسة الجليلة»، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، بدور محوري في دعم مرضى الفشل العضوي من خلال مبادرات نوعية تهدف إلى إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة. وفي هذا الإطار، استحدثت المؤسسة برنامج «تبرعكم حياة»، الذي يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز جهود التبرع وتمويل علاجات زراعة الأعضاء، حيث أسهم في تغطية تكاليف 66 مريضاً، ما يُشكل نسبة 31.4% من إجمالي المرضى بدبي، وذلك إلى جانب برنامج «عاون» المخصص لتوفير العلاج للمرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف الرعاية الطبية، وتوفر هذه البرامج قنوات فعالة للأفراد ومؤسسات المجتمع للمساهمة في تمكين المرضى من الحصول على فرصة جديدة للحياة، بما يعكس القيم الإنسانية الراسخة في منظومة «دبي الصحية».

وتقدم «دبي الصحية» خدمات الرعاية المتخصصة للمرضى الذين يعانون فشل الكلى، من خلال مجموعة من المرافق الصحية التابعة لها، من بينها مستشفى دبي ومستشفى الجليلة للأطفال، إضافة إلى مركزَي الطوار والبرشاء لغسيل الكلى، ما يضمن توفير رعاية متخصصة ومصممة خصيصاً لكل فئة عمرية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

• %31.2 من إجمالي عمليات زراعة الكلى أُجريت لأطفال.