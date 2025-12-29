«تنمية المجتمع بدبي» أفضل بيئة عمل في 2025 بنسبة رضا 95%

نالت هيئة تنمية المجتمع في دبي اعتماد «أفضل بيئة عمل» لعام 2025 من منظمة «مكان عظيم للعمل» (Great Place to Work) العالمية، بعد تحقيقها نسبة رضا بلغت 95% وفق التقييم الدولي المعتمد، في إنجاز يعكس جودة البيئة المؤسسية في الهيئة، وقدرتها على دعم الموظفين وتعزيز الابتكار، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع.

ويأتي هذا الاعتماد في مرحلة تشهد الهيئة توسعاً استراتيجياً في برامجها وخدماتها، لاسيما في مجالات تحسين جودة الحياة، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز التلاحم المجتمعي، بما يدعم تحقيق الأهداف الاجتماعية لإمارة دبي.

وأظهرت نتائج التقييم مستوى متقدماً من النضج المؤسسي، حيث عبّر موظفو الهيئة عن ثقة عالية ببيئة العمل، وشعور قوي بالانتماء، إلى جانب وضوح مسارات النمو المهني، وتبنّي سياسات عمل مرنة تعزز رفاه الموظفين واستدامة أدائهم.

وسجّلت الهيئة تقدماً لافتاً في عدد من المعايير العالمية، شملت تجربة الموظف، وجودة القيادة، والعدالة الوظيفية، وفاعلية التواصل الداخلي، وقوة العلاقات المهنية، وهو ما انعكس إيجاباً على مستوى التفاعل الداخلي، ووضوح التوجهات الاستراتيجية، ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية بكفاءة عالية تخدم سكان دبي.

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد: «يمثّل حصول هيئة تنمية المجتمع على شهادة Great Place to Work العالمية محطة مهمة في مسيرتها المؤسسية، ويؤكد نهجها الاستراتيجي في ترسيخ بيئة عمل قائمة على التمكين، والتطوير المستمر، وتعزيز ثقافة الأداء المتميّز. وتواصل الهيئة من خلال هذا النهج الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التميّز المؤسسي، بما يدعم رسالتها في تنمية المجتمع، ويعزز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي».

وأضافت: «لا يكتمل هذا الإنجاز إلا بتقدير الجهود الصادقة لفِرق العمل في الهيئة، الذين يصنعون هذا التميّز يوماً بعد يوم بروح واحدة، وإيمان عميق برسالة الهيئة ودورها المجتمعي».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع، سعيد الطاير: «إن هذا الاعتماد يعكس جاهزية الهيئة للمرحلة المقبلة من التحول الاجتماعي في دبي، حيث نحرص على توفير منظومة عمل واضحة، ومسارات تطوير مستمرة، وأدوات تمكّن فرق العمل من الابتكار وصناعة الأثر. كما أن ثقافة العمل في الهيئة تقوم على المسؤولية المشتركة، بما ينعكس على جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع».

وأكد الطاير التزام الهيئة بمواصلة الاستثمار في تطوير الكفاءات، وتمكين الكوادر الوطنية، وتوفير بيئة عمل متوازنة تعزز جودة الحياة المؤسسية، وتمكّن الموظفين من تقديم أفضل مستويات الخدمة للمستفيدين.

ويُعد هذا الإنجاز أحد المؤشرات المؤسسية الداعمة للأجندة الاجتماعية 33 لإمارة دبي، حيث يعزز قدرة الهيئة على قيادة مشاريع مجتمعية شاملة، تشمل تعزيز التلاحم المجتمعي، ودعم الأسر، وتطوير خدمات أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وتمكين مؤسسات النفع العام عبر برنامج «إثراء»، من خلال بنية مؤسسية مرنة تعتمد على اتخاذ القرار المبني على البيانات والمعايير الدولية.

ويستند اعتماد «Great Place to Work» إلى منهجيات تقييم عالمية دقيقة، تركز على تحليل شامل لتجربة الموظف وثقافة العمل. ويؤكد حصول الهيئة على هذه النتيجة المتقدمة مكانتها كجهة حكومية رائدة تضع جودة الحياة الوظيفية في صدارة أولوياتها، وتعتمد أساليب عمل حديثة تعزز الكفاءة والاستدامة المؤسسية.

ويعزز هذا الاعتماد موقع هيئة تنمية المجتمع بدبي كنموذج متقدم في تطوير بيئات العمل الحكومية، ويمنحها قاعدة صلبة لمواصلة تنفيذ مبادرات اجتماعية ذات أثر مستدام، بما يدعم جاهزيتها لقيادة التحول الاجتماعي في الإمارة خلال السنوات المقبلة.