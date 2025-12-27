6 نصائح لتقليل لسعات البعوض

نشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نصائح بسيطة في حياتنا اليومية تساعد في الحدّ من تكاثر البعوض وتقليل لسعاته، بما يعزّز السلامة الصحية للأفراد والأسر، ويدعم ترسيخ ثقافة الوعي الصحي والسلوك الإيجابي.

وجاءت النصائح على النحو التالي:



- ارتداء ملابس فاتحة وفضفاضة بأكمام طويلة

- ارتداء الأحذية المغلقة

- استخدام المستحضرات الطاردة للحشرات

- تركيب شبك للنوافذ والأبواب

- الابتعاد وعدم اللعب بالقرب من المياه الراكدة

- استخدام وسائل الوقاية الشخصية في المناطق البرية والزراعية