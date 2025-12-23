أميركا تجيز استخدام أقراص إنقاص الوزن

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (اف دي ايه) على أول نسخة بالأقراص من علاج شهير لمكافحة البدانة يساعد على إنقاص الوزن، بحسب ما كشفت المختبرات الصيدلانية الدنماركية "نوفو نورديسك" المطوّرة للعلاج.

ومن شأن هذا القرار أن يسمح بتيسير الوصول في الولايات المتحدة إلى هذه العلاجات الرائجة جدّاً لتخفيض الوزن والتي تعدّ شديدة التطوّر في مجالها في نظر خبراء.

وتساعد هذه التقنية التي وضعت بداية لمعالجة داء السكّري في محاكاة عمل الهرمون الهضمي "جي ال بي-1" الضابط للشهيّة، وهي تسوّق تجارياً في سياق أدوية "أوزمبيك" و"ويغوفي" و"زيباوند".

وتتوفّر عادة على شكل محلول قابل للحقن لكن يتمّ الآن تطويرها على شكل حبوب لتسهيل تناولها.

وأشارت "نوفو نورديسك" في بيانها إلى أن "حبوب ويغوفي" هي "أوّل... علاج بهرمون جي إل بي-1 عن طريق الفمّ يوافَق عليه للتحكّم بالوزن" في الولايات المتحدة.

وسبق للسلطات الصحية الأميركية أن وافقت على نسخة أخرى بالحبوب من هذه العلاجات واسعة التداول، لكن ليس لتخفيض الوزن.

وشهدت هذه العلاجات التي تتيح خسارة كبيرة في الوزن إقبالاً كبيراً في السنوات الأخيرة خصوصاً في الولايات المتحدة حيث تطال البدانة التي تعدّ مرضاً مزمناً نحو 40 % من البالغين.

غير أنها ليست في متناول عدد كبير من المرضى بسبب سعرها المرتفع الذي قد يتخطّى ألف دولار في الشهر.