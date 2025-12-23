"صحة" تُدخل جراحة تفتيت حصى الكلى بالليزر للأطفال في أبوظبي

أعلنت شركة "صحة"، التابعة لـ "بيورهيلث"، عن نجاحها في توفير جراحة تفتيت حصى الكلى بالليزر (LASER Lithotripsy) للأطفال في أبوظبي، وهي إجراء منقذ للحياة أصبح متاحًا الآن تحت إشراف الدكتور حميد رضا طوسي، استشاري جراحة المسالك البولية في صحة مدينة الشيخ خليفة الطبية.

ويأتي هذا الإعلان عقب حالة طفل يبلغ من العمر تسعة أشهر ظهرت لديه عدة حصوات في الكلى ناجمة عن اضطراب جيني نادر يُعرف باسم السيستينوريا، وهو نفس الاضطراب الذي يؤثر أيضًا على شقيقه البالغ من العمر عامين. وبعد خضوعه لإجراء عاجل لتركيب دعامة في صحة مدينة الشيخ خليفة الطبية لتخفيف انسداد في الكلية، تلقى الطفل عدة جلسات من التفتيت بالليزر تحت رعاية الدكتور طوسي لإزالة الحصوات من الحالب ومن الكليتين معًا.

ويُعد الدكتور طوسي حاليًا الجراح الوحيد في أبوظبي الذي يُجري عمليات تفتيت الحصى بالليزر للأطفال، حيث تُحال إليه الحالات من مستشفيات عدة في الإمارة بما في ذلك صحة مستشفى توام، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى برجيل، ومستشفى إن إم سي. ويُبرز هذا الإنجاز قدرة شركة صحة الفريدة على تقديم رعاية جراحية متخصصة ومتقدمة للأطفال المصابين بحصى الكلى أو المثانة.

وقال طبيب استشاري - جراحة المسالك البولية في صحة مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور حميد رضا طوسي: "إن جراحة تفتيت الحصى بالليزر تُعد تدخلاً بالغ الأهمية للمرضى الأطفال المصابين بحصى الكلى. ومن خلال تقديم هذا الإجراء، نهدف إلى توفير رعاية شاملة ودعم طويل الأمد للأطفال وعائلاتهم."

ويُعتبر الأطفال المصابون بحصى الكلى أو المثانة أكثر عرضة لعودة الحصوات مجددًا ولمضاعفات طويلة الأمد مثل تدهور وظائف الكلى. ولمعالجة هذه المخاطر، يحرص الدكتور طوسي على إحالة المرضى إلى اختصاصيي أمراض الكلى للأطفال لإجراء تقييمات مستمرة، ومتابعة وظائف الكلى، وضمان الفحوصات والمتابعة بعد الجراحة. ويُعد التعاون بين الجراحين واختصاصيي أمراض الكلى أمرًا أساسيًا في الإدارة الشاملة لمرض حصى الكلى عند الأطفال.

وتمثل إدخال جراحة تفتيت الحصى بالليزر في أبوظبي خطوة متقدمة نحو توفير علاج أكثر أمانًا وفاعلية يركز على الطفل، كما يُجسد التزام شركة صحة المستمر بريادة الابتكار الطبي وزيادة الوعي بأهمية التشخيص المبكر والتدخل في الوقت المناسب والمتابعة الشاملة بعد الجراحة للأطفال المصابين بأمراض الكلى المعقدة.