«محمد بن راشد للطب» تطلق برامج أكاديمية جديدة في التمريض

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلّم والاكتشاف في «دبي الصحية»، عن إطلاق برامج أكاديمية جديدة في تخصص التمريض عبر كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير التعليم الطبي.

وتأتي هذه الخطوة من خلال طرح مجموعة من البرامج الأكاديمية المستحدثة، والمصممة لإعداد فِرَق تمريضية تمتلك مهارات متقدمة تُسهم في مواكبة متطلبات قطاع الرعاية الصحية الذي يشهد نمواً متسارعاً.

بهذه المناسبة، قالت نائب المدير التنفيذي والمديرة التنفيذية للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، الدكتورة حنان السويدي: «انطلاقاً من إيماننا بأهمية إعداد فرق تمريضية تمتلك مهارات متقدمة تُسهم في دعم جودة منظومة الرعاية الصحية، تعمل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، من خلال كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة، على توسيع برامجها الأكاديمية بما يمكن الخريجين من المساهمة بفاعلية في مختلف مجالات الرعاية، إذ تعكس هذه البرامج التزام الجامعة بتعزيز مسارات تعلّم تتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية، وتنسجم مع المتطلبات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي».

وتشمل برامج التمريض في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مسارات أكاديمية متكاملة، بدءاً من مرحلة البكالوريوس ووصولاً إلى التدريب الأكاديمي التخصصي، ويأتي في مقدمتها برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض الذي تم استحداثه أخيراً، ليشكّل قاعدة أساسية للانطلاق نحو برامج أكثر تقدّماً.

كما تتيح البرامج الأكاديمية المستحدثة للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس مواصلة دراساتهم العليا عبر التسجيل في برامج الماجستير أو الدبلوم العالي أو الشهادة المهنية العليا في أربعة تخصصات رئيسة: تمريض القلب والأوعية الدموية، تمريض العناية الحرجة، تمريض الطوارئ، تمريض الأطفال. وتوفّر هذه البرامج منظومة أكاديمية متكاملة لتمكين الفرق التمريضية من بناء خبرات سريرية متقدمة، بما يواكب الاحتياجات التي تتطلبها منظومة الرعاية الصحية.

من جهته، قال عميد كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة، الأستاذ الدكتور نظام النصير: «تقدّم برامجنا الأكاديمية الموسَّعة مسارات تُمكّن الفرق التمريضية من تعزيز مهاراتهم السريرية من خلال الجمع بين برامج الدراسات العليا التخصصية وأساليب التدريب العملي، بما يضمن جاهزية الخريجين للانخراط في بيئة العمل، وتعزيز مهنة التمريض بوصفها ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية».

وإلى جانب البرامج المستحدثة في كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة، تواصل كلية الطب في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تقديم مجموعة من الدرجات الأكاديمية، التي تشمل برنامج البكالوريوس: «دكتور في الطب» لمدة ست سنوات، وأربع سنوات للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية، إضافة إلى ماجستير العلوم الطبية الحيوية، ودكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية الحيوية، وماجستير تعليم المهن الصحية، ودبلوم الدراسات العليا في تعليم المهن الصحية.

كما تقدم كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان خمسة برامج للدراسات العليا تغطي تخصصات علاج جذور الأسنان، والاستعاضات السنية، وعلوم اللثة، وطب أسنان الأطفال، وتقويم الأسنان.

وتوفر «دبي الصحية» لطلبة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية فرصاً للاستفادة من مرافقها البحثية المتقدمة، والتدريب العملي في مستشفياتها، بما يعزز التكامل بين التعليم والممارسة السريرية، ويضمن إعداد كوادر صحية مؤهلة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. ولمعرفة المزيد حول برامج جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، يمكنكم زيارة https://www.mbru.ac.ae.

