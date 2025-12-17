افتتاح منشأة لإنتاج أدوية متقدمة لعلاج الأورام

أعلنت «مبادلة بايو»، الشركة الوطنية المتخصصة في التصنيع الدوائي، الهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، عن افتتاح منشأة الأدوية عالية الفاعلية التابعة لشركتها «بايوفنتشر هيلث كير»، وإطلاق ثلاثة أدوية أساسية لعلاج الأورام، يتم إنتاج بعضها محلياً للمرة الأولى كأدوية بديلة.

وتم تصميم المنشأة بمواصفات عالمية خصيصاً للتعامل مع المنتجات الدوائية المعقدة وعالية الفاعلية، بما في ذلك أدوية الأورام والهرمونات، وتم بناؤها وفق أعلى معايير السلامة والجودة لتطابق المتطلبات المواصفات العالمية.

وتشمل الأدوية الأولى التي سيتم إطلاقها في هذه المنشأة: «ليناليدومايد (Lenalidomide)» الذي يُستخدم في علاج المايلوما المتعددة (الورم النقوي المتعدد)، وهو نوع من سرطانات الدم، و«بوماليدومايد (Pomalidomide)»، وهو دواء يُنتج محلياً للمرة الأولى في دولة الإمارات، ويُستخدم أيضاً لعلاج المايلوما المتعددة، حيث يوفر خياراً علاجياً إضافياً للتحكم في المرض، و«سونيتينيب (Sunitinib)»، وهو علاج موجَّه يُستخدم لعلاج أنواع محددة من السرطان المتقدم أو المتفاقم.

وتُسهم «مبادلة بايو»، من خلال توفير هذه الأدوية الحيوية في السوق المحلية، في تعزيز الأمن الدوائي، وضمان استمرارية الإمدادات، وتقديم خيارات علاجية أكثر كفاءة من حيث التكلفة للمرضى في أنحاء دولة الإمارات، وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة رئيس مجلس إدارة «مبادلة بايو»، الدكتور بخيت الكثيري، إن إطلاق هذه الأدوية محلياً لعلاج الأورام، يُسهم في تطوير الصناعات الدوائية في الدولة، وتعزيز تقدُّمها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة بايو»، الدكتور عصام محمد، إن الشركة ملتزمة تعزيز منظومة إنتاج الأدوية في دولة الإمارات.