مؤتمر «دبي الصحية للأبحاث 2025» يستعرض دور البحث العلمي للارتقاء بجودة الرعاية

استعرض مؤتمر «دبي الصحية للأبحاث 2025»، في ختام أعماله، دور البحث العلمي في الارتقاء بالرعاية الصحية.وشارك في النسخة الثانية من المؤتمر، الذي نظمته «دبي الصحية»، نخبة من الأطباء والخبراء والأكاديميين، لعرض أحدث الأبحاث الطبية، في خطوة ترسخ مكانة دبي مركزاً رائداً في مجال البحث الطبي المتقدم.

وتضمّنت فعاليات المؤتمر - الذي استمر ثلاثة أيام في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف في «دبي الصحية» - عدداً من النقاشات العلمية، والعروض التقديمية، ومجموعة من ورش العمل التي تناولت دور البحث العلمي في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين الذين قدّموا إسهامات علمية متقدمة في الأبحاث وتطبيقاتها.

واستعرض المؤتمر أحدث الأبحاث العلمية في «دبي الصحية»، وناقش سبل ربط الباحثين والعاملين في القطاع الصحي والمتدربين ضمن منظومة واحدة تسهم في تحقيق أفضل النتائج العلاجية، وسلّط الضوء على دور الأبحاث السريرية في مجالات تشمل الطب الجيني، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأبحاث الميكروبيوم، وصحة المرأة.

وحضر مدير عام هيئة الصحة بدبي، الدكتور علوي الشيخ علي، جانباً من فعاليات المؤتمر، وكرم الباحثين الفائزين ضمن فئتي «أفضل عرض شفهي» و«أفضل ملصق بحثي»، عن الأبحاث التي قدموها خلال المؤتمر.

واستهدف الحدث تعزيز فرص التواصل وبناء علاقات مهنية قيّمة بين الباحثين والمتخصصين في مجالات الرعاية الصحية، إلى جانب إتاحة المجال لعرض أحدث الأبحاث والتطورات الرائدة في الطب والرعاية الصحية، ودعم تبادل المعرفة من خلال إشراك فرق «دبي الصحية» في مناقشات علمية مثمرة، فضلاً عن الإسهام في التطوير المهني للأطباء والمهنيين الصحيين عبر برنامج متكامل يضم ورش عمل وندوات وعروضاً رئيسية تسهم في توسيع خبراتهم وصقل مهاراتهم.